Hrvatski sastav "Lelek" i njihova kompozicija "Andromeda" polako popravljaju svoj rejting pred nastup u Beču, te se sada nalaze na 16. poziciji evrovizijskih kladionica. Iako su napredovale za jedno mesto, procene kladioničara im i dalje daju skromnih jedan odsto šansi za osvajanje trofeja.

Favoriti i konkurencija na tabeli

Trenutno najveće šanse za trijumf imaju Finska, Grčka i Danska, koje suvereno drže vrh liste. Pored njih, ispred predstavnica Hrvatske kotira se još čitav niz zemalja, među kojima su Australija, Francuska, Izrael, Švedska, Italija i Ukrajina, kao i delegacije sa Kipra, iz Češke i Bugarske. Grupa "Lavina" sa numerom "Kraj mene" trenutno se nalazi na 24. mestu.

Stanje na kladionici, Evrovizija 2026

"Andromeda" pod lupom Turske

Zanimljiv je podatak da je do blagog skoka popularnosti došlo u trenutku kada je pesma postala predmet žustre debate u turskim medijima. Tamošnja javnost u stihovima prepoznaje aluziju na mračnu prošlost i sudbinu žena koje su tokom vladavine Osmanskog carstva bile izložene prisilnom odvođenju i konverziji. Iako se direktno pominjanje istorijskih sila u tekstu ne pojavljuje, Ankara pažljivo analizira poruku koju Hrvatska šalje na veliku scenu.

Tradicija kao umetnički i politički krik

Grupa koju čine Inka Večerina Perušić, Lara Brtan, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić i Judita Štorga, pobedila je na Dori i odmah izazvala diplomatske potrese. Ključna tačka sporenja je vizuelni identitet - iscrtani simboli na telima izvođačica koji oživljavaju običaj sicanja ili bocanja. Ovaj vid tetoviranja bio je metod zaštite hrišćanki u Bosni i Hercegovini od ropstva i neželjenih brakova.

"Pesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dela za vreme Osmanskog carstva, koje su morale da se tetoviraju i stavljaju znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih ne bi krali, ubijali. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio ceo obred koji su bake prenosile svojoj deci i unucima", objasnila je Korina za "In magazin".

Istorijski pečat koji ne bledi

Ekspertkinja Vesna Haluga ističe da su ovi simboli, poput krstova i solarnih motiva rađenih čađi i mlekom, bili trajni čuvari identiteta od 15. veka. Iako ovaj običaj danas polako iščezava, on ostaje svedočanstvo o preživljavanju naroda pod stalnim napadima. Uprkos kritikama i skandalima, sudbina pesme "Andromeda" biće poznata 12. maja, kada će grupa "Lelek" prvi put stati pod svetla evrovizijske pozornice u austrijskoj prestonici.

