U bioskope uskoro stiže novi film o Kejt Mos u njenoj najluđoj mlađoj eri, kada je nosila nadimak "Kokainska Kejt", a supermodel u potpunosti stoji iza produkcije. Reč je o filmu "Moss & Freud", koji govori o njenom vremenu kao devojke za zabave s obiljem droge i seks klubova, dok u to vreme stvara prijateljstvo s osamdesetogodišnjim umetnikom, Lukijanom Frojdom.

Štaviše, Mos ne samo da podržava film i Oskarom nagrađenog reditelja Džejmsa Lukasa, već je i sama izvršna producentkinja filma. Supermodel glumi mlada Eli Bamber, dok priča istražuje neverovatnu vezu između nje i umetnika Frojda, ujedno unuka utemeljivača psihoanalize, Sigmunda Frojda.

U filmu je prikazan i deo u kom Mos konzumira drogu i vodi svog šofera u razuzdani londonski seks-klub pre nego što doživi gotovo smrtonosnu saobraćajnu nesreću. Godine 2005. dobila je pomenuti slavni nadimak kada je fotografisana dok šmrče, ali je od tada promenila svoj način života. Filmu pruža veliku podršku, jer je to najbliže što je ikada došla priznanju svoje burne prošlosti.

"Podržavala je stvaranje filma od prvog dana i nastavila je da učestvuje i pomaže timu koji stoji iza njega. To znači da je Kejt videla sadržaj i ne samo dala odobrenje da ostane, već i dalje podržava producente. To je najbliže što je došla priznanju nekih od pikantnijih delova svog života. Iako, naravno, može da tvrdi da je drama bazirana samo na istinitoj priči, a ne nužno i na celoj istini", rekli su izvori za The Sun.

"Budući da je ovo moja lična priča, bilo je bitno da budem uključena uz Džejmsa [Lukasa] u svim aspektima razvoja projekta", rekla je Mos ranije o filmu.

Lukijana glumi Derek Džejkobi u filmu, a trejler počinje s glavnim glumcima u galeriji, gde se Lukijan prvi put vidi kako iznosi ideju o slikanju Kejt. On je navodno pozvao Mos da mu pozira nakon što je pročitao intervju u kom je rekla da je jedan od njenih životnih ciljeva da mu pozira. Bilo je to 2002. godine, a Mos je bila trudna s ćerkom Lilom Grejs, koju je dobila s bivšim Džefersonom Hakom.

Seksi i sirova slika, koju je naslikao Lukijan, tada 80-godišnjak i 52 godine stariji od Kejt, prikazala je model na način na koji nikada pre nije viđena. On je preminuo 2011. godine.

U sedmočasovnim seansama, od sedam uveče do dva ujutro, tokom devet meseci, sedam dana u nedelji, dolazila je u atelje Frojda u Holand Parku kako bi je naslikao, učeći se pritom "disciplini" od umetnika koji ju je korio kad bi zakasnila. Ipak, uprkos tome što su bili iz naizgled različitih svetova, manekenka i slikar razvili su blizak odnos, otkrivši da su srodne duše koje mogu mnogo da nauče jedno od drugog, ali i o sebi samima.

Rezultat Lukijanovog umetničkog dela s Kejt bio je revolucionaran, a slika je na aukciji 2005. godine dosegla neverovatnih 3,9 miliona funti i prodata je anonimnom kupcu.

Film je premijerno prikazan u oktobru s različitim kritikama, a ovog meseca će biti dostupan široj publici.

