Slušaj vest

Glumica ne dolazi jer joj čitavo iskustvo stvara stres i pritisak. Za Glamour je rekla: "Jesam bila pozvana, ali ne idem. To me preplavljuje. Sve te pripreme, oblačenje haljine. Ja sam tip osobe za farmerice, japanke i majicu bez rukava." Time je objasnila da joj ne odgovaraju pripreme i formalnost događaja.

U galeriji pogledajte stil Dženifer Aniston:

1/15 Vidi galeriju Dženifer Aniston Foto: Profimedia, John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia, Michael TRAN / AFP / Profimedia

Dodala je: "Volim i ja da se doteram, ali za mene je to mentalna igra... 'Idemo da se sredimo, obučemo svečanu haljinu, našminkamo se, uredimo kosu i onda sedimo u velikoj prostoriji s kolegama'." Takođe je priznala: "I da, svi su tamo da slave jedni druge i zabave se, ali ja postanem nervozna."

"Jedva čekaju da vas sruše"

Neprijatnost koju oseća odnosi se i na javne nastupe generalno. Rekla je: "I ja se ponekad malo uznemirim zbog javnog govora, pogotovo nakon godina u kojima su se moje reči izvrtale i vadile iz konteksta."

Foto: ASPN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Objasnila je i: "Zato ponekad uhvatim sebe kako samu sebe nadgledam na neki čudan način." Prisetila se i ranijih iskustava s medijima:

"Nekad je novinarstvo bilo grubo i cilj im je bio da se uhvate vas u nečemu što mogu da vrte zauvek." Istakla je: "Ali dobro. Dođe se u životu do tačke kada na kraju dana ništa od toga zapravo nije važno."

Dženifer Aniston Foto: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca Press / Profimedia

U istom razgovoru govorila je i o crvenim tepisima kroz iskustvo rada na seriji "The Morning Show". Objasnila je: "Neki ljudi to doživljavaju kao sport u kom vas prvo uzdignu, a onda jedva čekaju da vas sruše."

Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Dodala je i: "Zašto ljudi to rade? Ko zna. Ja se samo trudim koliko mogu to da ignorišem jer vam to ne donosi ništa dobro." Dok ona izbegava ovakve događaje, njena prijateljica Riz Viderspun je više puta bila na Met Gali. Riz je o modi rekla: "Kad je reč o odevanju, ima toliko buke u svetu; ja samo želim to da pojednostavim i učinim ljudima lakšim."

Video: Kako se Dženifer Aniston priprema za crveni tepih