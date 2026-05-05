"Ono kad imaš para, ali ne i ukusa": Ovo su najgori stajlinzi sa Met Gale 2026, evo ko je na vrhu liste (foto)
Poznato je da svetske zvezde ulažu mesece u osmišljavanje stajlinga za Met Galu, najprestižniji modni događaj godine. Ipak, ni angažovanje najboljih stilista niti precizni krojevi ne garantuju uspeh, što su na svojoj koži osetile brojne slavne ličnosti, uključujući i sestre Džener.
Porodični kontrast sestara Vilijams
Na vrhu skoro svih lista modnih promašaja našla se Serena Vilijams. Situacija je dodatno neprijatna jer je njena sestra Venus bila jedna od kopredsednica manifestacije. Dok je Venus dobijala pohvale, stil njene sestre opisan je rečima "ono kad imaš para, ali ne i ukusa".
Perje, nedovršeni krojevi i nedostatak vizije
Oštre kritike dobila je i komičarka Lena Danam koja se pojavila zatrpana slojevima perja.
A među iskritikovanima se našla i burgundi toaleta koju je nosila reperka i glumica Dojči proglašena nedovršenom.
Iznenađenje na listi najgore odevenih bila je Kajli Džener.Modni stručnjaci smatraju da je njen izgled bio suviše komercijalan i da nije ponudio nikakvu umetničku inovaciju.
Slične zamerke upućene su i njenoj sestri Kim, od koje se, s obzirom na prethodne godine, očekivalo znatno više kreativnosti.
Duga lista modnih razočaranja
Kritičari nisu štedeli ni druge poznate ličnosti, pa su se u grupi onih koji nisu odgovorili zadatku našli:
- Pevačice Sabrina Karpenter i Dodža Ket
- Pevač Sem Smit
- Francuska zvezda Lena Mahfuf i kej-pop ikona Lisa
- Manekenke Điđi Hadid i Ešli Grejem
- Glumice Olivija Vajld i Sara Pulson
- Influenserka Hejli Biber
- Reperka Kardi Bi
Možda najveće iznenađenje predstavlja prisustvo Ane Vintur na ovoj listi, s obzirom na to da se od bivše glavne urednice magazina "Vogue" uvek očekuje nepogrešiv stil, kao i pojavljivanje zanosne Tejane Tejlor u neuspešnom izdanju.
