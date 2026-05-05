Poznato je da svetske zvezde ulažu mesece u osmišljavanje stajlinga za Met Galu, najprestižniji modni događaj godine. Ipak, ni angažovanje najboljih stilista niti precizni krojevi ne garantuju uspeh, što su na svojoj koži osetile brojne slavne ličnosti, uključujući i sestre Džener.

Porodični kontrast sestara Vilijams

Na vrhu skoro svih lista modnih promašaja našla se Serena Vilijams. Situacija je dodatno neprijatna jer je njena sestra Venus bila jedna od kopredsednica manifestacije. Dok je Venus dobijala pohvale, stil njene sestre opisan je rečima "ono kad imaš para, ali ne i ukusa".

Serena Vilijams, Met Gala 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Perje, nedovršeni krojevi i nedostatak vizije

Oštre kritike dobila je i komičarka Lena Danam koja se pojavila zatrpana slojevima perja.

Lena Danam, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

A među iskritikovanima se našla i burgundi toaleta koju je nosila reperka i glumica Dojči proglašena nedovršenom.

Dojči, Met Gala 2026 Foto: Michael Stewart / INSTAR Images / Profimedia

Iznenađenje na listi najgore odevenih bila je Kajli Džener.Modni stručnjaci smatraju da je njen izgled bio suviše komercijalan i da nije ponudio nikakvu umetničku inovaciju.

Kajli Džener, Met Gala 2026 Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Slične zamerke upućene su i njenoj sestri Kim, od koje se, s obzirom na prethodne godine, očekivalo znatno više kreativnosti.

Kim Kardašijan, Met Gala 2026. Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Duga lista modnih razočaranja

Kritičari nisu štedeli ni druge poznate ličnosti, pa su se u grupi onih koji nisu odgovorili zadatku našli:

  • Pevačice Sabrina Karpenter i Dodža Ket
Sabrina Karpenter, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia
  • Pevač Sem Smit
Sem Smit, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia
  • Francuska zvezda Lena Mahfuf i kej-pop ikona Lisa
Lena Mahfuf, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia
  • Manekenke Điđi Hadid i Ešli Grejem
Điđi Hadid, Met Gala 2026 Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia
  • Glumice Olivija Vajld i Sara Pulson
Olivija Vajld, Met Gala 2026 Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia
  • Influenserka Hejli Biber
Hejli Biber, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia, Liri Agami/MPI / Capital pictures / Profimedia
  • Reperka Kardi Bi
Kardi Bi, Met Gala 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Možda najveće iznenađenje predstavlja prisustvo Ane Vintur na ovoj listi, s obzirom na to da se od bivše glavne urednice magazina "Vogue" uvek očekuje nepogrešiv stil, kao i pojavljivanje zanosne Tejane Tejlor u neuspešnom izdanju.

Ana Vintur na Met Gali 2026 Foto: Matt Crossick / Alamy / Profimedia, Camara Porter/ADM/Capital Pictur / Capital pictures / Profimedia
