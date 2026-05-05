Muzička zvezda Bed Bani šokirao je prisutne na Met Gali pojavivši se u neprepoznatljivom izdanju, transformisan u čoveka koji je decenijama stariji od njega. Ovakav potez predstavljao je drastičan zaokret u odnosu na njegov energičan i mladalački nastup tokom finala Superboula početkom ove godine. Iako je ostao upamćen po istorijskom pevanju na španskom jeziku, pevač je za ovu priliku rešio da se vizuelno "ostari" za čitavih pedeset godina, prenosi portal Unilad.

Benito Antonio Martinez Okasio, kako glasi pravo ime ovog umetnika, svoj stvarni lik potpuno je sakrio iza kompleksne filmske maske. Ova dramatična promena, koja mu je donela sedu kosu i izražene bore, bila je njegov odgovor na zadatu temu izložbe koja se fokusira na raznolikost ljudske anatomije i oblika tela.

Pogledajte kako je Bed Bani izgledao na Met Gali 2026:

Majstorska izrada i modni detalji

Za ovaj upečatljiv izgled bio je zadužen čuveni majstor maske Majk Marino, isti onaj stručnjak koji godinama kreira bizarne kostime za Hajdi Klum. Svaki detalj na licu, vratu i rukama pevača – od staračkih pega do opuštene kože – ručno je izrađen kako bi se verno prikazao proces starenja.

Ovaj konceptualni pristup razlikuje se od njegovih prethodnih modnih izleta na kojima je dominirala svetlucava koža ili ekscentrične frizure. Uz protetiku, pevač je nosio crni smoking rađen po meri u saradnji sa brendom Zara, dok je stil leptir-mašne bio direktna počast legendarnoj haljini dizajnera Čarlsa Džejmsa iz četrdesetih godina prošlog veka.

Čelična disciplina iza kulisa

Uprkos spoljašnjem sjaju, Met Gala je poznata po rigoroznim protokolima kojih se gosti moraju pridržavati. Još od 2015. godine, po nalogu Ane Vintur, na snazi je stroga zabrana pravljenja selfija kako bi se sačuvala ekskluzivnost večeri. Takođe, određene namirnice su nepoželjne na meniju, što je Vinturova svojevremeno i potvrdila rečima: "Pa, to su tri stvari koje ja ne volim, i da, to je istina."

Pogledajte kako je Ana Vintur izgledala na Met Gali:

Planiranje rasporeda sedenja je poseban izazov, a Silvana Vord Duret objašnjava da se vodi računa o svakom detalju, uključujući to ko je s kim sedeo ranijih godina i kakvi su im međusobni odnosi.

Kršenje pravila o uzrastu

Iako zvanični propisi zabranjuju prisustvo mlađima od 18 godina, a pušenje je najstrože zabranjeno u svim prostorijama, ove godine su napravljeni određeni ustupci. Naime, Nikol Kidman i Bijonse su se na događaju pojavile u pratnji svojih maloletnih ćerki, čime je dugogodišnje starosno ograničenje praktično prekršeno.

