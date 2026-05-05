Slušaj vest

Na Met Gali je postalo potpuno jasno - perje se vratilo u modu. Ono što nije bilo jasno, barem publici na društvenim mrežama, jeste ko je tu koga zapravo inspirisao.

Nakon što su Tejana Tejlor, Demi Mur i Nikol Kidman još u martu na Oskarima prošetale u pernatim kombinacijama, mnogi su očekivali da će se taj trend preliti i na Met Galu. I nisu pogrešili. Tema - "umetnost kostima" kao da je otvorila vrata svima koji su ikada poželeli da izgledaju kao luksuzna verzija egzotične ptice.

Ana ili Nikol – pitanje je sad

Reviju perja otvorila je, naravno, Ana Vintur. U tirkizno-crnoj kombinaciji sa pernatom jaknom izgledala je kao da je upravo izašla iz modne verzije akvarijuma, elegantno i potpuno u svom stilu.

Pogledajte kako je izgledala Ana Vintur:

Ana Vintur na Met Gali 2026 Foto: Matt Crossick / Alamy / Profimedia, Camara Porter/ADM/Capital Pictur / Capital pictures / Profimedia

No, onda se pojavila Nikol Kidman, u dugoj crvenoj haljini sa šljokicama i perjem, i internet je počeo da postavlja pitanje: ko je tu koga kopirao? Ana Nikol ili Nikol Anu? Jer, budimo iskreni, kada dve žene sa takvim statusom dođu u perju, to više nije trend, to je modni dvoboj.

Pogledajte kako je izgledala Nikol Kidman:

Nikol Kidman, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Crveno perje bilo je posvuda

I kao da to nije bilo dovoljno, Lena Danam dodatno je podigla temperaturu. Njena haljina bila je toliko puna šljokica i perja da je izgledala kao da je neko odlučio da se "malo više potrudi". Dramatično, glasno i nemoguće za ignorisati.

Lena Danam, Met Gala 2026
Lena Danam, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Jedno pero, ali dovoljno

Sem Smit, Met Gala 2026
Sem Smit, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Za kraj, Sem Smit pokazao je da nije potrebno imati celo jato na sebi da bi se ostavio utisak. Njihov kaput-haljina bio je sam po sebi spektakl, a jedno visoko pero na glavi bilo je tačka na "i".

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePop kulturaAna Vintur na Met Gali saopštila vest koja potresa čitav modni svet: Prisutne šokirala i odlukom, a boga mi i cipelama (FOTO)
Ana Vintur, Met Gala 2026
Pop kulturaNa Met Gali svi gledali u devojku kojoj su lekari odsekli noge: Zbog tampona joj amputirani udovi, a sad sija kao zlato
Loren Vaser, Met Gala 2026.
Pop kulturaOna je jedina ispoštovala temu Met Gale 2026: Pojavila se kao skulptura Hrista, a niko nije ni slutio da je ispod jedna od najlepših žena sveta
Hajdi Klum, Met Gala 2026
Pop kulturaRijana na Met Gali u haljini od "folije" sa srebrnim ogrtačem, a njen muž skroz u roze: Stajlinge posvetili ćerki
Rijana, Asap Roki, Met Gala 2026

Pogledajte video: Kim Kardašijan, Met Gala 2022

OVAKVU KIM KARDAŠIJAN NIKAD NISTE VIDELI Promenila sve na sebi, a na MET GALA svi gledali u GOLE GRUDI TOP MODELA (FOTO/VIDEO) Izvor: Kurir televizija