Nikol Kidman ili Ana Vintur, ko je koga iskopirao? Mreže bruje o sličnim stajlinzima zvezda na Met Gali 2026
Na Met Gali je postalo potpuno jasno - perje se vratilo u modu. Ono što nije bilo jasno, barem publici na društvenim mrežama, jeste ko je tu koga zapravo inspirisao.
Nakon što su Tejana Tejlor, Demi Mur i Nikol Kidman još u martu na Oskarima prošetale u pernatim kombinacijama, mnogi su očekivali da će se taj trend preliti i na Met Galu. I nisu pogrešili. Tema - "umetnost kostima" kao da je otvorila vrata svima koji su ikada poželeli da izgledaju kao luksuzna verzija egzotične ptice.
Ana ili Nikol – pitanje je sad
Reviju perja otvorila je, naravno, Ana Vintur. U tirkizno-crnoj kombinaciji sa pernatom jaknom izgledala je kao da je upravo izašla iz modne verzije akvarijuma, elegantno i potpuno u svom stilu.
No, onda se pojavila Nikol Kidman, u dugoj crvenoj haljini sa šljokicama i perjem, i internet je počeo da postavlja pitanje: ko je tu koga kopirao? Ana Nikol ili Nikol Anu? Jer, budimo iskreni, kada dve žene sa takvim statusom dođu u perju, to više nije trend, to je modni dvoboj.
Crveno perje bilo je posvuda
I kao da to nije bilo dovoljno, Lena Danam dodatno je podigla temperaturu. Njena haljina bila je toliko puna šljokica i perja da je izgledala kao da je neko odlučio da se "malo više potrudi". Dramatično, glasno i nemoguće za ignorisati.
Jedno pero, ali dovoljno
Za kraj, Sem Smit pokazao je da nije potrebno imati celo jato na sebi da bi se ostavio utisak. Njihov kaput-haljina bio je sam po sebi spektakl, a jedno visoko pero na glavi bilo je tačka na "i".
