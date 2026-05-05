Hejli Biber na Met Galu 2026 došla u čistom zlatu: Zlatni korset u obliku oklopa od 24 karata (FOTO)
Hejli Biberza Met Galu odabrala je izdanje kojim je podigla lestvicu više nego ikada, nadmašivši i neka od svojih ranijih zapaženih pojavljivanja, poput providne gotičke haljine "Saint Laurent" ili "Gucci bumster" kompleta. Ovoga puta prošetala je crvenim tepihom u kreaciji modne kuće "Saint Laurent" koja uključuje korzet izrađen od čistog 24-karatnog zlata.
Omaž arhivskoj kreaciji
Zlatni korset u obliku oklopa kombinovan je sa suknjom od kraljevsko plavog svilenog šifona te odgovarajućim, hibridnim šalom.
Pogledajte kako je izgledala Hejli Biber:
Reč je o izgledu sa jasnom istorijskom referencom, budući da je inspirisan kreacijom iz kolekcije "Yves Saint Laurent" za jesen 1969. godine, nastalom u saradnji sa francuskom umetnicom i vajarom Klod Lalan.
Spoj 24-karatnog zlata i prepoznatljivog YSL dizajna dao je Biberovoj skulpturalan izgled koji podseća na grčku boginju. Celokupni utisak dodatno je naglasila zaglađenom kosom, dok su naleti vetra povremeno otkrivali i gladijatorske sandale, zaokružujući pažljivo osmišljenu kombinaciju.
(Kurir.rs/Index)
