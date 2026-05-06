Paris Hilton je objasnila zašto je godinama u javnosti koristila prepoznatljivi visoki, detinjasti glas koji je obeležio njen imidž početkom 2000-ih. Zvezda rijalitija "The Simple Life" otkrila je da taj način govora nije bio prirodan, već deo pažljivo izgrađene javne persone. Kako kaže, radilo se o strategiji kojom se nosila s naglom slavom i pritiskom medija.

"Pravi glas" otkrila je 2020.

Iako se o tome već neko vreme govori, tema je ponovo postala aktuelna. Hilton je još 2020. tokom promocije dokumentarca "This Is Paris" prvi put javno govorila svojim prirodnim, znatno dubljim glasom. U intervjuu za australijsku televiziju 7News Australia otkrila je da je poznati glas bio deo njenog javnog lika, piše Tyla.

"Čitavo ovo vreme glumila sam lik, tako da svet zapravo nikad nije saznao ko sam ja zaista", rekla je tada voditeljima Semu Armitejgu i Dejvidu Koču. "Osećam da je došlo vreme da svet konačno sazna ko sam zapravo. Prošla sam kroz toliko toga", istakla je.

Maska koja ju je štitila od medija

Danas želi da promeni način na koji je javnost doživljava. Ne želi da ostane upamćena kao "glupa plavuša" ili "praznoglava osoba", već kao uspešna poslovna žena. "Prava ja je zapravo briljantna. Nisam glupa plavuša, samo jako dobro znam da se pretvaram da jesam", rekla je. "Ne želim da me pamte kao nekakvu praznoglavu osobu, nego kao poslovnu ženu kakva i jesam", dodala je.

O svom nekadašnjem glasu govorila je i u podkastu "Archetypes", gde je objasnila da je taj način govora bio obrambeni mehanizam. Istakla je da joj se glas menjao kada bi bila pred kamerama, iako je njen prirodni glas zapravo dublji.

"To je bila reakcija, nošenje maske da se zaštitim", rekla je, dodajući da je tako stvarala distancu između sebe i javne slike. Objasnila je i da joj je ta persona pomogla da se nosi s pritiskom: "To je na neki način ublažilo bol koju su mi nanosili mediji, koji su toliko dugo bili zlobni, opaki i okrutni prema meni."

