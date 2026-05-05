Poznata glumica Nataša Ninković odlučila je da predahne od prestoničke vreve, pronašavši utočište u miru hercegovačkog mesta Fatnica. Društvo joj je pravio suprug, biznismen Nenad Šarenac, a par je zabeležio idiličan trenutak na suncu, okružen impresivnim planinskim pejzažima i čistom prirodom.

Nataša Ninković sa suprugom u mestu Fatnica Foto: printscreen/instagram/natasaninkovic

Beg u prirodu i porodični mir

Putem društvenih mreža, Nataša je otkrila i unutrašnjost njihovog ušuškanog smeštaja, izgrađenog od drveta, gde krovni prozori nude spektakularan pogled na nebo. Uz pesmu Bajage "Ni na nebu ni na zemlji", glumica je dočarala osećaj spokoja i potpune izolovanosti, što je naišlo na oduševljenje njenih pratilaca koji retko imaju priliku da vide privatne trenutke ovog para.

Brak kao životna škola

Glumica i Nenad Šarenac, koji je od nje stariji jednu deceniju, u braku su od njene 25. godine i imaju sinove blizance, Luku i Matiju. Nataša je ranije otvoreno govorila o tome kako je uz supruga učila o kompromisu i sazrevanju.

"Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake", priznala je ona jednom prilikom, dodajući: "Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti".

Holivudske prilike i beogradska sreća

Njena privrženost porodici i domu bila je presudna čak i kada su se otvarala vrata svetske karijere. Nataša je otkrila da je upravo zbog ljubavi prema suprugu i svom gradu odbila saradnju sa čuvenim režiserom Oliverom Stounom. Prilikom njegovog boravka u Beogradu, glumica mu je pokazala grad i pozorište, a on je primetio njenu neodlučnost da ode u Ameriku.

"Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga videla poslednji put. Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gde igram, grad… Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vredno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi. Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila: 'Naravno'", ispričala je Nataša za Blic svojevremeno.

Iako je ostala verna domaćoj sceni, glumica ističe da je uz svog supruga proživela trenutke vredne svetskih filmskih priča.

