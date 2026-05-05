Slušaj vest

Snimak na kojem Kajli Džener posrće na stepenicama Met Gale 2026 postao je viralan. Rijaliti zvezda stigla je na prestižni modni događaj u njujorški Metropoliten muzej umetnosti u "Schiaparelli" haljini koja se poigravala iluzijom i strukturom. Svojom kreacijom odala je počast temi - "umetnost kostima", i dres-kodu večeri - "moda je umetnost".

Pogledajte kako je izgledala Kajli Džener na Met Gali 2026:

1/5 Vidi galeriju Kajli Džener, Met Gala 2026 Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Nezgoda koja je postala viralna

Osim haljine, još jedan trenutak sa crvenog tepiha puni medijske stupce. Internetom, naime, kruži snimak na kojem modna mogulka glamurozno pozira u svojoj raskošnoj haljini. Dok se penjala stepenicama crvenog tepiha, u jednom trenutku je lagano posrnula. Ipak, to je nije omelo da samouvereno nastavi da pozira. Brzo se pribrala i bez poteškoća nastavila da nosi svoju zahtevnu kreaciju. Obožavatelji su na društvenim mrežama pohvalili njen izgled i istakli kako se graciozno snašla nakon nezgode.

Spektakularna kreacija kuće "Schiaparelli"

Dženerova je privukla poglede u upečatljivoj haljini koja se sastojala od korseta u boji kože, dizajniranog tako da izgleda gotovo kao druga koža. Izuzetno uzak gornji deo isticao se oštrom strukturom i anatomskim detaljima, uključujući lažne bradavice, a za dodatno odvažan utisak otkrivao je i njen pupak.

Dok je gornji deo sam po sebi bio dovoljno upečatljiv, donji je stvorio dodatnu dramu. Suknja boje slonovače bila je ukrašena sa 10.000 baroknih bisera, 2.000 satenskih kuglica i više od 7.000 ručno oslikanih bisernih ljuski. Zbog specifičnog dizajna suknja je stvarala iluziju kao da haljina klizi sa tela. Navodno je za izradu ove kreacije bilo potrebno oko 11.000 sati, što dodatno naglašava njenu majstorsku izradu. Izgled je upotpunila dijamantskim i bisernim minđušama i odgovarajućom ogrlicom.

Pogledajte video: Kim Kardašijan, Met Gala 2022