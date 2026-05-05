Kejti Peri se pojavila na crvenom tepihu Met Gale 2026 u izdanju koje je, po svemu sudeći, inspirisano Kim Kardašijan (Kim Kardashian).

Pop zvezda je u ponedeljak uveličala ovaj događaj na svoj karakterističan, ekstravagantan način, noseći kreaciju Stele Makartni koja je uključivala futurističku masku za lice, što je bila direktna referenca na ovogodišnju temu - "moda je umetnost".

Zagonetni detalji i poruke

Prihvatila je dres-kod fokusiran na telo noseći belu haljinu bez bretela sa dugačkim, pocepanim šlepom, uz dodatak dugih, glatkih rukavica. Pevačica je na crveni tepih stigla bez dečka Džastina Trudoa, dok joj je kosa bila stilizovana u jednostavnu, ravnu frizuru. Izgled je upotpunila navlakama za zube i sa nekoliko zagonetnih tarot karata.

Činilo se da šalje jasnu poruku dok je fotografima pokazivala kartu "mađioničar". Takođe je podigla karticu na kojoj je pisalo "posveti se ulozi" (commit to the bit), a koja je prikazivala stajling Kim Kardašijan sa Met Gale 2021- kada je rijaliti zvezda stigla potpuno prekrivenog lica u crnoj kombinaciji. Maska koju je Perijeva nosila podseća na ogledalske lutke unutar same izložbe, koje reflektuju lik posmatrača dok stoji ispred eksponata, stvarajući osećaj kao da on sam nosi tu odeću.

Kim Kardašijan, Met Gala 2021 Foto: Profimedia

Šala na račun veštačke inteligencije

Objavivši video svojih ruku na Instagramu, sa pet prstiju na levoj i šest prstiju na desnoj šaci, Peri kao da poručuje: Ništa nije onako kako se čini. Svojim belim rukavicama sa šest prstiju, pevačica ismeva veštačku inteligenciju (AI). Naime, 2024. i 2025. godine, iako zapravo nije prisustvovala događaju, internetom su počele da kruže lažne fotografije Perijeve na čuvenim stepenicama.

Decenija modne odvažnosti

Ovo je deseto pojavljivanje Kejti Peri na ovoj zvezdanoj svečanosti magazina "Vogue", nakon što je preskočila prethodna dva crvena tepiha. Ona je poznata po tome što svake godine prihvata dres-kod sa više entuzijazma od većine ostalih zvanica. Tako je 2018. godine na balu "Rajska tela" nosila masivna "Versace" anđeoska krila, dok je 2017. bila domaćin večeri u crvenom izdanju sa velom brenda "Maison Margiela Artisanal", dizajnera Džona Galijana.

Ipak, njeno najzapaženije modno izdanje dogodilo se 2019. godine, kada se prerušila u luster uz pomoć tadašnjeg kreativnog direktora brenda "Moschino", Džeremija Skota, što je savršeno odgovaralo temi "Kemp", da bi se kasnije presvukla u kostim hamburgera optočen štrasom.

Nakon što je ekskluzivno za Page Six Style izjavila da planira da odigra potpuno drugačiju kartu na događaju 2022. godine, pevačica hita "Harleys in Hawaii" iznenadila je fanove neočekivano svedenom haljinom Oskara de la Rente za temu "Pozlaćeni glamur".

"Znate, bilo bi prilično očigledno da se odlučim za luckastu, ludu, divlju, veliku, zabavnu i šarenu kartu", rekla je ona tada pre gale.

Jasno je da Kejti Peri želi da javnost stalno drži u neizvesnosti.

