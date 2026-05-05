Bojana Mutić, blogerka iz Banjaluke, na društvenim mrežama podelila je najbolniju vest, da je umro njen drugi sin Maksim, nakon što je ostala i bez prvenca.

Bojana Mutić i njen muž pre dve godine izgubili su i svog pvog sina Nikolaja (12), koji se borio sa genetskim oboljenjem, Paelizeus Merzbacher.

Saopštenje influenserke nakon velikog gubitka prenosimo u celosti:





Dragi svi,

"Moj sin Maksim je preminuo. Po drugi put, suočavamo se s nezamislivom tugom Verujem da ćete razumeti našu potrebu da prethodne dane provedemo u krugu najbližih, u tišini i bez javnog oglašavanja. Međutim, postalo je sve teže i osetljivije komunicirati s ljudima koji nisu bili upoznati s onim što se dogodilo. Zato je ovo obraćanje, koliko god teško bilo, postalo neophodno – iz privatnih, ali i poslovnih razloga.

Zbog toga, izvinjavam se svima koji za Maksimov odlazak saznaju na ovaj način. Želim vam saopštiti da se u narednom periodu povlačim iz javnog prostora. Sve moje aktivnosti – objave, snimanja, saradnje i dogovoreni projekti, biće zaustavljeni, odgođeni ili prolongirani do daljnjeg.

Svim saradnicima, klijentima i partnerima unapred zahvaljujem na razumijevanju, strpljenju i obzirnosti. Moram reći da mi je jako teško naći ispravan i prikladan način da napišem ono što sledi, ali osećam odgovornost da to učinim jasno i dostojanstveno, pre svega zbog ljudi koji su deo mog tima i čiji rad ne sme stati zbog mog povlačenja.

Dakle, u narednom periodu neću lično promovisati, predstavljati niti objavljivati sadržaj vezan za svoj modni brend. Ipak, osnovni organizacioni deo posla nastaviće da funkcioniše bez mog javnog prisustva. Moj tim će preuzeti tehničke i logističke obaveze, pa će artikli, uključujući i novu kolekciju, biti dostupni putem zvaničnog web shopa.

Za sve vaše upite i komentare, moji dragi saradnici stoje vam na raspolaganju, na čelu s administratorkom profila Jelenom, koja je i do sada bila zadužena za korespondenciju.

Molim vas da ovu informaciju razumete isključivo kao organizaciono obaveštenje, a ne kao nastavak uobičajene komunikacije. Hvala vam na tišini, pažnji, razumijevanju i poštovanju privatnosti moje porodice u ovom periodu. Posebno hvala svima koji su mi se javili, poslali poruku, ljubav i podršku. U ovom trenutku nisam u mogućnosti da odgovaram, ali svaka vaša riječ je primljena s velikom zahvalnošću“.

Gubitak prvog sina pre dve godine

Influenserka je 2024. godine podelila sa svima da je njen stariji sin Nikolaj (12) preminuo, a tada su se mlađem Maksimu borili za život.Velika tragedija se dogodila početkom te godine, ali je Bojana Mutić tek nakon mesec dana smogla snage da o tome javno priča.

- Dragi prijatelji, pratioci, klijenti, saradnici, nisam smogla snage da vam se obratim ranije. Nemam je ni danas, ali je neophodno, iz razloga koje ću objasniti u nastavku. Desila nam se najveća tragedija. Naš stariji sin Nikolaj je preminuo 25. januara, a Maksim je i dalje u kritičnom stanju. Bol koju osećamo i agoniju koju prolazimo, nije moguće opisati, pa to neću ni učiniti, pišem vam jer je ovo jedini način da se obratim svima. Svima vama koji ste upoznati s tragedijom koja nam se dogodila, da vam se zahvalim na izrazima saučešća, iskazanoj ljubavi, podršci i brizi. Hvala, ali nama se ne može pomoći, a ja nisam u stanju da komuniciram, da se javljam na pozive, da razgovaram, primam posete. U ovakvim okolnostima, ja jedva preživljavam svaku sekundu, i ovo malo snage koju nemam, čuvam za brigu o Maksimu i trud da Milica ne ispašta zbog moje tuge i nemoći. Zbog toga se ne mogu javiti svakom pojedinačno. Ne zamerite. I svima vama koji do ovog trenutka niste znali šta se desilo, izvinjavam se što ranije nisam našla način da ovo učinim, da vas obavestim i zamolim vas za razumevanje i strpljenje, jer ja nisam u mogućnosti da izvršavam svoje obaveze, da odgovaram na poruke, mejlove, upite, zahteve… Do daljnjeg, ili nikada, ne znam. O tome, u ovom teškom momentu, nije moguće i nije prikladno govoriti. Oprostite i hvala vam - napisala je na društvenim mrežama blogerka.

Bojana je ranije govorila o teškoj porodičnoj borbi.

- Imala sam urednu trudnoću te 2012. godine kada mi je rođeno prvo dete. Prirodni porođaj je bio težak, a dete je provelo neko vreme u inkubatoru. Tada smo počeli da primećujemo neke čudne stvari, odstupanja u razvoju. Posle dve godine pakla i dijagnoza rečeno nam je da dete ima cerebralnu paralizu usled perinetalne asfiksije, tj. gušenja na porođaju. Dijagnoza je, ispostaviće se, bila pogrešna. Nakon godina maltretiranja deteta, pogrešili su dijagnozu. Prava dijagnoza tek će nam biti rečena - ispričala je Bojana pre više od četiri godine.

Misleći da je stanje prvog deteta uzrokovano cerebralnom paralizom, iako u vrlo teškim okolnostima, suprug i ona su se odlučili na drugo dete.

- Nadali smo se da će nam to dati snage da se borimo sa nesrećom koja je zadesila našeg prvog sina. Ali, nakon rođenja drugog muškog deteta, 2015. godine, po pojavi prvih simptoma ispostavilo se da je posredi isto oboljenje, za koje smo, čekajući skoro godinu dana na rezultate iz genetske laboratorije iz Barselone, saznali da je jedno od najtežih genetskih obolenja, Paelizeus Merzbacher, i da ne postoji lek - izjavila je tada Bojana.