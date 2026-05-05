Brazilska influenserka Pamela Guimaraes ubijena je 1. maja u 26. godini života, prema navodima lokalnih medija. Vest o njenoj smrti šokirala je javnost i brojne pratioce na društvenim mrežama.

Napad ispred porodične kuće

Zločin se dogodio ispred njenog doma u mestu Sertanópolis, u ruralnom delu Brazila. Kako prenosi Massa, nepoznati napadač došao je automobilom i dozvao je. Pamela je izašla do kapije, ali se u jednom trenutku okrenula ka kući – tada je napadač zapucao.

U trenutku napada, njeno četvoro dece bilo je prisutno na licu mesta, što čini ovaj zločin još potresnijim.

pamela Guimaraes Foto: pamelaguimaraes/instagram

Borba za život koja nije uspela

Nakon ranjavanja, hitno je prevezena u lokalnu bolnicu, ali je ubrzo podlegla povredama. Lekari nisu uspeli da joj spasu život.

Život na mrežama i iza njih

Na Instagramu je Pamela imala više od 10.000 pratilaca, gde je delila sadržaj o svakodnevnom životu, modi, lepoti i majčinstvu. Posebnu pažnju privlačile su objave sa njenom decom, a najmlađe dete rodila je u septembru prošle godine.

Njena poslednja objava, podeljena 25. aprila, sadržala je emotivnu poruku:

„I ako me budeš trebao hiljadu puta, biću tu, hiljadu puta, uz tebe…“

Istraga u toku

Lokalne vlasti trenutno istražuju ubistvo i tragaju za osumnjičenim. Motiv zločina još uvek nije poznat, a javnost iščekuje nove informacije.

Ova tragedija ponovo je otvorila pitanja bezbednosti i nasilja, ali i ostavila duboku tugu zbog života koji je prerano ugašen.