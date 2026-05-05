Slušaj vest

Slavna Hajdi Klum opravdala je svoj status neprikosnovene kraljice transformacije te je na ovogodišnjoj Met Gala ponovo imala najupečatljiviji kostim.

Brojne svetske zvezde koje su prošetale crvenim tepihom utkrivale su se koja će imati bolji kostim, međutim, kao u uvek akcenat su stavile na golim haljinama i što seksepilnijim izgledom.

Hajdi je ponovo pomerila granice kostimom skulptutre koje je zaista izgledala kao da je od gipsa. Retko ko je uspeo da je prepozna kada je stila na Met Galu.

Hajdi Klum na Met Gala 2026:

1/5 Vidi galeriju Hajdi Klum na Met Gali 2026 Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia, Julian Hamilton / Getty images / Profimedia

"Sve počinje vizijom. Tema ovogodišnje Met Gale bila je „Moda je umetnost“, a evo i moje interpretacije toga… delo likovne umetnosti, ponovo osmišljeno u pokretu. Ne postoji ništa što volim više od kreativne saradnje sa pravim umetnicima koji su neumorno radili da ovu ideju pretvaranja tkanine u skulpturu pretvore u ono što je svet video na stepenicama Meta. Hvala vam od sveg srca", napisala je Hajdi u opisu videa kojim otkriva kako je nastao njen fantastični kostim.

Kako bi se postigla iluzija naborane tkanine koja zapravo nema dodira sa tekstilom, korišćena je kombinacija spandeksa i lateksa. Ovi materijali su omogućili da celokupan prizor izgleda potpuno nadrealno. Na kraju, treba priznati da je prava umetnost uspeti u tome da istovremeno podsećate na neprocenjivo umetničko delo i na jezivu scenu iz nekog napetog trilera.