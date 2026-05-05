Slušaj vest

Ovogodišnja Evrovizija održava se od 12. do 16. maja u Beču. Ove godine održaće se jubilarna 70. po redu, a organizatori su obećali uzbudljiv revijalni program na kojem ćemo videti neke dobro poznate zvezde ovog omiljenog muzičkog takmičenja.

Pobednik Evrovizije 2025:

Johanes Pič se raduje pobedi na Evroviziji 2025. Foto: nearchos / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prvo polufinale
Celo takmičenje će otvoriti nastup 70-očlanog hora, koji će izvesti pesmu L’amour est bleu od Vicky Leandros, koja je predstavljala Luksemburg na takmičenju 1967. u Beču i postala jedna od retkih pesama koje nisu pobedile a postale su svetski hit, uglavnom kroz obrade drugih izvođača. U pauzi za glasanje, prezenteri takmičenja Victoria Svarovski i MišelOstrovski će izvesti Kangaroo, nastup kojim će pokušati gledaocima da objasne šta je Austrija, a šta Australija. Na sceni će im se pridružiti i Go-Jo, koji je predstavljao Australiju prošle godine sa pesmom Milkshake man.

Ovako je izgledao nastup Australije na prošlogodišnjoj Evroviziji:

Australija, Evrovizija 2025 Foto: Printskrin RTS

Drugo polufinale
Drugo polufinale otvaraju prezenteri takmičenja izvedbom prošlogodišnje pobedničke pesme Wasted love, dok će JJ, pobednik, u pauzi za glasanje predstaviti novi singl.

Lavina predstavlja Srbiju na ovogodišnjoj Evroviziji:

Lavina oduševila svet Foto: Gordan Jović, RTS, printscreen/instagram/lavinametal

Finale
Finale će otvoriti klip papirnog brodića koji je JJ koristio na početku svog pobedničkog nastupa, koji je ostao zaboravljen u Bazelu. Brodić će morati da putuje niz Rajnu i Dunav, da bi stigao na vreme za veliko finale takmičenja. Samo finale tradicionalno otvara parada zastava koju će pratiti JJ i Bečki radijski simfonijski orkestar, kao i plesači i akrobate koji zajedno izvode The queen of the night. U pauzi za glasanje će nastupiti neke od evrovizijskih ikona iz prošlosti, ali se celokupan sastav još uvek ne zna. Ono što znamo je da će među njima biti Erika Vikman (Finska 2025) sa Ich komme i Lordi (Finska 2006) sa Hard rock hallelujah. Parov Stelar će izvoditi pesme iz svog repertoara, a Cesar Sampson (Austrija 2018) će izvesti pesmu Billy Joela Vienna.

Ne propustitePop kulturaHrvati profitirali nakon napada Turaka zbog pesme "Andromeda": Skočili na evrovizijskim kladionicama! Evo kako se sada kotira grupa Lelek
Grupa Lelek, Evrovizija 2026
Pop kulturaEva Marija govori srpski jezik i predstavlja Luksemburg na Evroviziji: Ovo je njena pesma i životna priča
Eva Marija credit Suede.jpg
Pop kulturaTurci napravili skandal zbog hrvatske pesme koju je radila Srpkinja: Sve se trese pred Evroviziju, evo šta im je zasmetalo
Grupa Lelek predstavlja Hrvatsku na Evroviziji
Pop kulturaOdržane prve probe na Evroviziji: Srpski predstavnici na scenu donose kandže, pirotehniku i lavinu energije, pogledajte kako će izgledati nastup
Grupa Lavina