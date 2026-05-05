Prvo polufinale Celo takmičenje će otvoriti nastup 70-očlanog hora, koji će izvesti pesmu L’amour est bleu od Vicky Leandros, koja je predstavljala Luksemburg na takmičenju 1967. u Beču i postala jedna od retkih pesama koje nisu pobedile a postale su svetski hit, uglavnom kroz obrade drugih izvođača. U pauzi za glasanje, prezenteri takmičenja Victoria Svarovski i MišelOstrovski će izvesti Kangaroo, nastup kojim će pokušati gledaocima da objasne šta je Austrija, a šta Australija. Na sceni će im se pridružiti i Go-Jo, koji je predstavljao Australiju prošle godine sa pesmom Milkshake man.

Finale

Finale će otvoriti klip papirnog brodića koji je JJ koristio na početku svog pobedničkog nastupa, koji je ostao zaboravljen u Bazelu. Brodić će morati da putuje niz Rajnu i Dunav, da bi stigao na vreme za veliko finale takmičenja. Samo finale tradicionalno otvara parada zastava koju će pratiti JJ i Bečki radijski simfonijski orkestar, kao i plesači i akrobate koji zajedno izvode The queen of the night. U pauzi za glasanje će nastupiti neke od evrovizijskih ikona iz prošlosti, ali se celokupan sastav još uvek ne zna. Ono što znamo je da će među njima biti Erika Vikman (Finska 2025) sa Ich komme i Lordi (Finska 2006) sa Hard rock hallelujah. Parov Stelar će izvoditi pesme iz svog repertoara, a Cesar Sampson (Austrija 2018) će izvesti pesmu Billy Joela Vienna.