Utvrđeno je da je Šitsova smrt samoubistvo, potvrdila je za magazin PEOPLE u utorak, 5. maja, kancelarija mrtvozornika okruga Mohave u Arizoni. TMZ je prvi preneo ovu vest.

Prema saopštenju za javnost policijske uprave Lejk Havasu Sitija, koje je PEOPLE pribavio prošlog meseca, Šits je pronađen mrtav usled očiglednog samoubistva oko 2 sata ujutru po lokalnom vremenu 22. aprila, nakon što su policajci odgovorili na „prijavu o preminuloj osobi“.

„Smrt muškarca je konstatovana na licu mesta, a Jedinica za kriminalističke istrage policijske uprave Lejk Havasu Sitija je obaveštena i izašla je na teren kako bi preuzela istragu“, navodi se u saopštenju.

Debitovao je u prvoj sezoni emisije 2010. godine, a napustio ju je 2023. godine nakon 15. sezone. Šits se povukao iz Storage Wars-a 2023. godine i kasnije otvorio prodavnicu antikviteta u Arizoni pod nazivom Havasu Show Me Your Junk. Nakon Šitsove smrti, portparol mreže A&E naveo je u saopštenju:

„Žalosni smo zbog odlaska voljenog člana naše porodice iz emisije Storage Wars, Derela ’Kockara’ Šitsa. Naše misli su sa njegovom porodicom i voljenima u ovom teškom trenutku.“

Poruke saučešća za Šitsa stizale su od obožavalaca i bivših kolega, uključujući Renea Nežodu, koji je podelio video povodom Šitsove smrti i osvrnuo se na njihov odnos. Nežoda je takođe izneo tvrdnje da se Šits pre smrti suočavao sa internet nasiljem.