Poznati glumac Džordž Kluni danas ima 65 godina i već duže vreme uživa u skladnom braku sa suprugom Amal Kluni. Iako je danas poznat po stabilnom porodičnom životu, ranije je važio za jednog od najvećih holivudskih zavodnika.

Pre nego što se skrasio, Kluni je bio u vezama sa brojnim poznatim ženama, a među njima se često pominjala i bivša manekenka Elizabeta Kanalis, koja je u to vreme privlačila veliku pažnju javnosti. Njihova veza bila je pod budnim okom medija i važila je za jednu od najzvučnijih u tom periodu.

Elizabeta Kanalis Foto: Printscreen/Isntagram/ElisabettaCanalis

Iako je delovalo da su Elizabeta i Džordž na korak od oltara njihova veza se ipak završila raskidom, a u medijima se spekulisalo da je u celu priču umešan srpski košarkaš Marko Jarić, sa kojim je Kanalis navodno imala blizak odnos u istom periodu.

Posle raskida sa Klunijem, njih dvoje su prestali da održavaju kontakt, a u javnosti se pisalo da je i Jarić bio na njegovoj "crnoj listi". Ipak, ni ta romansa nije dugo potrajala.

Marko Jarić
Marko Jarić Foto: DAME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U godinama koje su usledile, Elizabeta je bila povezivana sa više poznatih muškaraca iz sveta sporta i šou-biznisa, sve dok se 2014. godine nije udala za hirurga Brajana Perija. Sa njim je dobila i ćerku, a delovalo je da je konačno pronašla stabilnost.

Ipak, pre dve godine je objavljeno da se par razvodi. Iako razvod nije zvanično okončan u svim detaljima, Kanalis je nastavila dalje i ponovo je u centru pažnje zbog svog privatnog života i provokativnijeg prisustva na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/ Mondo)

