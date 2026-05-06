Bijonsese pojavila na crvenom tepihu Met Gale posle 10 godina i to u društvu Džej Zija i njihove ćerke Blu Ajvi Karter koja je debitovala na ovom događaju. Prekršeno je tako pravilo koje nalaže da je maloletnim osobama zabranjen ulazak na kultnu manifestaciju. Podsećanja radi, poznata naslednica ima 14 godina.

Organizatori su dozvolili takav ustupak, a zna se da Ana Vintur drži sve konce u svojim rukama. Njena slavna majka bila je sinoć u ulozi kopredsednice događaja, što je verovatno doprinelo kršenju pravila.

Sporan je i modni stil Blu Ajvi Karter, kao mnogo puta do sada jer mnogi smatraju da se oblači neadekvatno svom uzrastu, kao da je znatno starija. Podsetimo se komentara na njeno izdanje na događaju u Njujorku prošle godine: Ćerka vam ima 13-godina a oblači se kao da joj je 30.

Tinejdžerka je odavno u svetu šou-biznisa. Njeni roditelji tvrde da je Blu izuzetno nadarena, ali veliki deo javnosti smatra da iza njenih uspeha pre svega stoji velika ambicija Bijonse i Džeja Zija, kao i slavno poreklo koje joj nudi šanse i privilegije nedostupne većini dece.

Postala je najmlađa osoba koja se ikada pojavila na Billboard listi, to se desilo samo dva dana nakon što je došla na svet, zahvaljujući plaču i gugutanju u pesmi svog oca "Glory". Osvojila je čak i Gremi nagradu za najbolji muzički video za pesmu "Brown Skin Girl" 2021. godine, čime je postala druga najmlađa dobitnica u istoriji ovog priznanja.

Blu se oprobala i u glumi. Pozajmila je glas liku Kijare u filmu "Mufasa: Kralj lavova" (2024), gde glumi uz svoju majku. Tokom 2023. pratila je Bijonse na svetskoj turneji "Renaissance World Tour", gde je nastupala kao plesačica.

Na bini joj se pridružila mlađa sestra Rumi, koja će uskoro napuniti devet godina. Sin čuvenog para Karter jedini odrasta daleko od javosti.

I ćerka Nikol Kidman je srušila pravilo Met Gale jer još nema 18 godina. Punoletstvo slavi u junu. Sandej Rouz je 2024. debitovala na pisti, na reviji Miu Miu. Nosila je i Dior revije pa reklamirala Omega satove. Planira da studira filmsku produkciju u Njujorku, a želja joj je da se bavi filmskom režijom. Mnogi komentarišu da nije nimalo nadarena za manekenstvo.

Glumica Nikol Kidman i njen bivši muž Kit Urban imaju i ćerku Fejt Margaret (15) koja još nije ponela etiketu nepo beba, ali se očekuje da će se to uskoro desiti.

Ćerka glumca Džonija Depa i pevačice Vanese Paradi takođe je bila na Met Gali. Lili Rouz Dep (27) je sa samo 15 godina postala ambasadorka mdone kuće Chanel čiji je model nosila sinoć u Njujorku. Uloge u "The King" (2019), hororu "Nosferatu" (2024) i kontroverznoj HBO seriji "The Idol" (2023) obeležile su njenu karijeru. Ove godine je privukla pažnju velikom transformacijom za ulogu u trileru "Werwulf".

Njen brat Džek (24) bavi se muzikom, ali se drži dalje od javne scene.

Na crvenom tepihu Met gale pojavila se i Grejs Gamer, ćerka slavne Meril Strip i Dona Gamera koji je proslavljeni američki vajar. Grejs (39) se uspešno bavi glumom. Porede je po talentu sa majkom. I njene sestre su odabrale javne profesije, brat je muzičar, ali se retko eksponira.

Sin Arnolda Švarcengera i Marije Šrajver krenuo je očevim stopama. Patrik Švarceneger (32) je glumio u sledećim ostvarenjima: The White Lotus, The Boys, American Sports Story, najavljuju se njegove uloge u The Bookie & The Bruiser" i trileru"Bunker" gde gumi sa Penelopi Kruz i Havijerom Bardemom. Bavi se i modelingom.

Terminator i njegova bivša supruga dobili su još troje dece. Glumac ima i vanbračnog sina.

Romeo Bekam (23) je slika i prilika nepo beba. Bavio se fudbalom pa se sa 22 godine okrenuo manekenstvu. Balenciaga, Versace, Burberry i H&M. su samo neki od brendova sa kojima je sarađivao. I njegova braća Kruz i Bruklin kao i sestra Harper odrasli su pred očima javnosti. Najstariji naslednik koji se distancirao od javnosti, kaže da mu ne prija medijska pažnja ali samo ona koju kontrolišu njegovi roditelji. Nakon što je saopštio da prekida kontakt sa majkom i ocem nastavio je da javno deli svoju intimnu. I samo distanciranje je objavio javno, na Instagramu.

Lila Rouz Grejs Mos (26) je imala 13 godina kada je debitovala kao manekenka. Danas je zaštitno lice brenda Adanol i modnih kuća odnosno marki YSL Beauty, Gucci i Saks. U februaru je bila glavna zvezda na Burberry reviji u Londonu, gde se pojavila sa majkom. Komentariše se da je Kejt Mos bila više preodređena za pistu.

Maja Hok (27) je osvarila veliki uspeh ulogim u seriji "Stranger Things". Ćerka Itana Hoka i Ume Turman objavila tri studijska albuma, četvrti album je najavljen za ovaj mesec. I njen brat Levon (24) bavi se muzikom i glumom, ali na diskretniji način.

Ćerke Ruperta Mardoka i Vendi Deng takođe su bile na Met Gali, sa majkom. Grejs (24) je diplomirala na Univerzitetu Jejl. Nakon stažiranja, zaposlila se kao investicioni bankarski analitičar u prestižnoj firmi u Njujorku. Kloi (22) studira na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji. Upisala je master studije iz kompjuterskih nauka sa fokusom na veštačku inteligenciju. Stažirala je u vodećim tehnološkim kompanijama kao što su Zoom, Blockchain Creative Labs, a preko leta radila kao analitičar u Goldman Sachs-u.

