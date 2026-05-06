Poznata glumica Brankica Sebastijanović već neko vreme se retko pojavljuje u medijima, čuvajući svoju privatnost daleko od očiju javnosti. Ipak, nedavno je svoje pratioce na društvenim mrežama obradovala kadrovima sa opuštajućeg odmora van gradske vreve.

Odmor u prirodi i spa centru

Putem niza fotografija, Brankica je dočarala kako provodi slobodne dane uživajući u šetnjama, pikniku na travi i tretmanima u spa centru. Iako je identitet njene pratnje ostao nepoznat, mnogi su u komentarima istakli njen besprekoran izgled, primetivši da se glumica godinama gotovo nimalo nije promenila.

Stav o roditeljstvu i porodici

U jednom od svojih nedavnih obraćanja javnosti, Brankica se dotakla teme majčinstva, ističući da ne oseća pritisak okoline niti biološkog sata.

"Uopšte nisam time opterećena, kad god da se beba desi, biće dobro. Imam sreću što nisam okružena ljudima koji se za to zanimaju, moji roditelji prvi nemaju svest o tome koliko mi je godina, za njih sam još uvek u dvadesetim, i ne misle da bi trebalo da žurim."

Posvećena uloga tetke

Brankica Sebastijanović u seriji Samac u braku Foto: printscreen/youtube/košutnjakfilm

Glumica je potpuno posvećena deci svog starijeg brata Nevena. Njeni bratanici Vuk i Dušan, kao i najmlađa mezimica Tara, centar su njenog sveta.

"Moj dve godine stariji brat Neven već ima troje dece, sinove Vuka (5) i Dušana (3) i ćerku Taru, rođenu u januaru, kojima se trudim da budem najbolja tetka. Slobodno vreme provodim sa njima i čini mi se da je to uvek malo, da bih mogla još. Baš sam vezana za njih."

