Slušaj vest

Loren Sančez ljubitelji Met Gale nimalo ne podnose. Ana Vintur joj je pak ponudila saradnju koja je rezultirala spornim sponzorstvom čuvenog modnog događaja.

Met Gala je ove godine protekla u velikoj meri u znaku sponzorstva koje su Džef Bezos i Lores Sančez obezbedili za događaj u Njujorku. Kultna manifestacija pokrenula je nikada gore kritike svoje verne publike koja smatra da je najznačajniji modni događaj postao smotra milijardera koji nemaju dodirnih tačaka sa modom, osim kada otvore svoj novčanik i dobiju uticaj i na tom polju.

Džef Bezos i Lores Sančez nisu dostojni Met Gale, smatraju kritičari sa čime se Ana Vintur ne slaže, makar ne javno.

Bivša TV voditeljka Lorens Sančez pokrenula je brojne kritike stajlingom sa Met Gale. A inspiracija je bila sledeća.

Model Skijapareli dizajniran je po ugledu na portret Viržini Gotro, poznat kao „Madam Iks” koje je jedno od najpoznatijih i najkontroverznijih dela američkog slikara Džona Singera Sardženta, a nastalo je iz 1884. godine

1/4 Vidi galeriju Loren Sančez, Met Gala 2026. Foto: Matt Crossick / Alamy / Profimedia, Matt Baron / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na toj čuvenoj slici je prikazana Viržini Ameli Avenjo Gotro, mlada pripadnica pariskog visokog društva. Bila je poreklom iz Luizijane, poznata po nekonvencionalnoj lepoti i bledom tenu.

Kada je slika prikazana prvi put u Parizu, izazvala je skandal.Tadašnje društvo smatralo je pozu potpuno nepristojnom, a i ten mlade žene bio im je previše čudan. Da bi ublažio reakcije, slikar je docrtao bretelu u podignutom položaju, ali to nije popravilo stanje.

Burne reakcije javnosti naterale su Sardženta da se preseli iz Pariza u London gde je ostvario sjajnu karijeru. Da bi zaštitio ženu sa portreta, promenio je ime slike u Madam Iks. Ponosno je isticao da je to njegovo najbolje delo.

Slika se čuva u Metropoliten muzeju i smatra se remek-delom portretiranja. Loren Sančez je na ovaj način odgovorila na temu "Moda je umetnost". Pretpostavljalo se da će neke zvezde na Meti Gali nositi haljine direktno inspirisane umetnošću, Bezosova supruga je ovako najavila šta će nositi.

Loren Sančez, Met Gala 2026 Foto: Jason Sean Weiss/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njen stajling je i odgovor na temu "Umetnost kostima", jer slika dočarava koliko prikaz tela može biti "opasan" kada je reč o reakcijama javnosti.

Loren je "pozirala" kao nekada mlada pripanica pariske elite. Sa dekolteom koji javnost kritkuje. Kao žena koju kritikuju kao što su i Madam Iks, kao skandal majstor koji želi da poruči da je iznad mišljenja druguh i istovremeno skreće pažnju da javnost greši u proceni, kada je reč o njenom imidžu, statusu pa samim tim i kredibilitetu da bude uključena u organizaciju Met Gale.

Zaslužan za njeno izdanje je i stilista Lo Rouč. Tačno je da ni Loren ni Rouč nisu umetnici kao što je bio Sardžent. Poistovećivanje sa njegovom slikom je pompezno. A kod vidi dalje i bolje, kritičari ili Sančez, možda čak i nije važno u momentu kada materijalni status nadmašuje čak i to pitanje.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Met Gala