Kada je Ju Či Lira Kuo prošetala crvenim tepihom na Met Gali u upečatljivoj beloj kreaciji, pogledi su odmah bili usmereni ka skulpturalnim krilima koja su krasila haljinu. Iako je samu odeću potpisao čuveni svetski brend Žan Pol Gotje, umetnički detalj koji je celom izdanju dao posebnu snagu izradio je Miodrag Guberinić, poznati dizajner i kostimograf iz Pančeva.

Haljina inspirisana Nikom sa Samotrake

Bela kreacija rađena je posebno za ovu priliku, a celokupan vizuelni koncept bio je inspirisan jednom od najpoznatijih skulptura antičke umetnosti — Nikom sa Samotrake.

Ju Či Lira Kuo u beloj haljini sa krilima inspirisanim Nikom sa Samotrake Foto: Carl Timpone/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Neil Rasmus / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Skulpturalni detalji i krila pobede pretvorili su haljinu u pravi modni performans, a upravo je taj deo kreacije nastao zahvaljujući radu Miodraga Guberinića i njegovog tima.

Guberinić se oglasio posle velikog uspeha

Miodrag Guberinić oglasio se na društvenim mrežama i podelio koliko mu znači što je bio deo ovog projekta.

„Zahvalan sam što sam pomogao da se koncept oživi, razvijajući ga od početnih ilustracija kroz trodimenzionalnu vizualizaciju do konačnog dizajna”, napisao je Miodrag.

On je objasnio da je mekana origami skulptura, koja predstavlja krila pobede, u potpunosti izrađena u njegovom studiju u Njujorku.

Atelje iz Njujorka koji sarađuje sa svetskim zvezdama

Miodragov atelje „Mio dizajn” danas važi za jedno od važnih mesta u Njujorku kada je reč o vrhunskoj kostimografiji i izradi scenskih modnih detalja.

Kako je izgledala maska koju je njegov atelje dizajnirao za Kejti Peri pogledajte ispod:

Njegov rad već su nosile velike svetske zvezde, a posebno se pamti saradnja sa brendom „Viktorijas sikret”, na čijim su revijama manekenke nosile upravo njegova krila.

