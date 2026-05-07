Glumica En Hatavej, poznata po uloga u filmovima "Princezini dnevnici" i "Jadnici" u poslednje vreme je u centru pažnje zbog titule najlepše žene sveta, kao i promovisanja drugog dela "Đavo nosi Pradu" u kojem igra Endi Saks.

Ne možemo da ne primetimo glumica izgleda vitko, a sigurno tome doprinosi i što pazi šta jede i unosi u organizam.

Stoga vam otkrivamo šta En Hatavej večera i verujte nam da ćete se iznenaditi koliko je jednostavno.

En Hatavej

Koja je omiljena večera En Hatavej?

U intervjuu za Vogue, En je pomenula da je obrok kojem se stalno vraća brancin sa krompirom i zaista dobrim kuvanim zelenim povrćem. Dodala je da je jelo posebno ukusno uz dodatak pečenog paradajza.

Iako En nije precizirala kako voli da se svaka komponenta pripremi, ovo je upravo ona vrsta obroka koja vam daje jasnu početnu tačku, a da vas ne zadržava na jednoj metodi.

Brancin se sprema jednostavno, bilo da je pečen sa maslinovim uljem, limunom i začinskim biljem, bilo da je grilovan dok mu kožica ne postane hrskava ili da ga pripremate kao filete u tiganju.

En Hatavej na premijeri filma Đavno nosi Pradu 2 u Njujorku
En Hatavej na premijeri filma Đavno nosi Pradu 2 u Njujorku

Isto tako i krompir može da bude kuvan, pečen ili pire, dok kuvani zeleniši kao prilog isto daju mnogo mogućnost. Spanać dinstan sa belim lukom, brokoli sa limunom i zeleni pasulj kuvan dok ne postane savršeno mekan i hrskav.

A što se tiče pečenog paradajza: njegovi sokovi donose dovoljno slatkoće i kiselosti i čine da imate utisak da ste jeli sos koji zapravo niste ni napravili.

Kako god da ga pripremite, lako je videti zašto se Ana stalno vraća ovom jelu. Pruža mnogo mogućnosti za pripremu, a neverovatno je lako i pre svega zdravo i hranljivo.



