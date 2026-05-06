Slušaj vest

Džoan Kolins pokazala je svoj mladalački izgled dok je sa suprugom Persijem Gibsonom prisustvovala Letnjoj večernjoj gala večeri koju je organizovala fondacija Shooting Star Children’s Hospices u restoranu The Ivy Chelsea Garden u utorak.

Legendarna glumica, koja 23. maja puni 93 godine, i njen voljeni suprug (61) pridružili su se brojnim poznatim gostima kako bi prikupili važna sredstva za decu sa terminalnim bolestima širom Londona i Sarija.

Poznata po tome što uvek odiše holivudskim glamurom, Džoan je izgledala elegantno kao i uvek, u belom satenskom sakou u stilu smokinga sa ružom zakačenom za rever. Ispod je nosila jednostavnu crnu košulju sa kožnim detaljima i odgovarajuće elegantne pantalone, upotpunivši izgled svojom prepoznatljivom bujnom kosom i tamnocrvenim karminom.

Foto: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zvezda serije Dinastija razmenjivala je nežnosti sa svojim suprugom producentom, koji je izgledao vrlo elegantno u beloj košulji, crnim pantalonama i kamel sakou.

Poreklom iz Perua, Persi je poznati holivudski producent, najpoznatiji po radu na emisiji Ko želi da postane milioner. Iako je 32 godine mlađi od Džoun, ona je često odbacivala njihovu razliku u godinama duhovitom rečenicom: „Ako umre, umre.“

Paru su se na humanitarnom događaju pridružila brojna poznata lica, uključujući zvezdu emisije Strogo do plesa, Bruna Tonijolija. Sudija plesnog takmičenja privukao je pažnju u mrežastom prsluku i belim pantalonama, uz sivi sako ukrašen šarenim cvetnim motivima.

Prisutna je bila dvostruko nominovana za Oskara glumica Brenda Bletin (80), koja je izgledala vrlo mladoliko u elegantnoj haljini-košulji. Televizijska ličnost Lizi Kandi pojavila se u smeloj žutoj haljini s dubokim dekolteom i visokim šlicem, ističući dekolte i duge noge.

Džoan Kolins Foto: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Džoanin glamurozni izlazak dolazi nakon što je izjavila da „nikada ne bi pomislila“ da koristi lekove za mršavljenje zbog „katastrofalnih“ efekata na izgled ljudi.

Lekovi za mršavljenje kao što su Ozempik i Vegovi postali su popularni poslednjih godina, a milioni ljudi ih koriste za gubitak težine. Međutim, dobitnica Zlatnog globusa insistira da neće slediti taj trend i smatra da ljudi koji žele da izgube nekoliko kilograma treba jednostavno „da smanje unos hrane“.

U intervjuu za časopis Hello! rekla je: „Ne verujem u injekcije i slične stvari. Nikada nisam imala botoks niti bilo šta slično na licu.“ O Ozempiku je dodala: „Nikada ne bih ni pomislila na tako nešto. Videla sam previše katastrofalnih lica. Mislim da, ako želite da smršate, morate jednostavno da jedete manje. Treba da uživate u životu. Ne želite da živite na štapiću celera.“

Džoun i Persi venčali su se u februaru 2002. u hotelu Claridge’s u Londonu – što ga čini njenim najdugotrajnijim od svih pet brakova, koji su godinama bili dobro dokumentovani.

Foto: W8 Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Šaleći se na račun svog burnog ljubavnog života, rekla je Džonatanu Rosu 2020. da njen brak s Persijem traje koliko i prethodna četiri zajedno.

Njen prvi suprug, Maksvel Rid, bio je irski glumac za kojeg se udala 1952, kada je imala 19, a on 33 godine.

Nakon dvogodišnje razdvojenosti razveli su se 1956, a potom je dve godine bila u vezi s producentom Arturom Louom Mlađim, pre nego što je započela vezu s tada još nepoznatim Vorenom Bitijem. Verili su se 1960, ali su njegove navodne afere dovele do raskida naredne godine.

Zatim se 1963. udala za pevača i tekstopisca Entonija Njulija, s kojim ima decu Taru (62) i Aleksandra (60), pre nego što su se razveli 1971.

Godine 1972. udala se za bivšeg menadžera Bitlsa Rona Kasa, s kojim je dobila ćerku Katjanu (53), a razveli su se 1983. Njen četvrti suprug bio je bivši pevač Piter Holm (Peter Holm) 1985, ali je taj brak trajao samo 13 meseci i doveo do sukoba s njenom sestrom Džeki Kolins, koja ga nije volela.

Persija je upoznala na predstavi Love Letters, koju je on producirao, 2000. godine i odmah su se povezali, zbliživši se zbog „zajedničkih vrednosti“.

1/8 Vidi galeriju Džoan Kolins i njen 32. godine mlađi suprug ne mare za razliku u godinama Foto: justinpalmer_ldn / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pišući za Daily Mail 2018, prisetila se: „Odmah smo se složili. Bio je duhovit, zanimljiv, zgodan, a posle predstave sam se družila s njim, svojim kolegom Džordžom Hamiltonom (George Hamilton) i svojom ćerkom Katjanom. Mnogo smo se smejali i povezali kao porodica.“

„Iako je Persi tri decenije mlađi od mene, to nije bilo važno jer je naše prijateljstvo raslo tokom te šestonedeljne turneje.“

Džoun je priznala da je nakon burnog razvoda od Pitera izjavila da „nikada više ne želi da se uda“, čega se držala sve dok nije upoznala Persija.

„Na kraju, prijateljstvo, međusobno poštovanje, vrednosti i razumevanje su ono što vezuje odnos“, rekla je. „Persi i ja smo imali sreće jer smo prvo radili zajedno, a zatim postali prijatelji koji su se potajno želeli.“

Na kraju je izjavila da je Persi njena „srodna duša“ i „najbolji prijatelj“, dodajući: „Kao što je Persi rekao na dan našeg venčanja, mi smo jedno drugom ‘saučesnici u nestašlucima, saborci, ispovednici, poverenici, neustrašivi vođe i odani podržavaoci, i najbolji prijatelji’.“

„On je moja srodna duša i moj oslonac. Kada smo odlučili da se venčamo, instinkt mi je rekao da je to čovek za ceo život – i srećom, tako je i bilo.“

(Kurir.rs/ Daily Mail)

Bonus video: