Bed Bani je doživeo ono čega se većina ljudi pribojava - susret sa roditeljima bivše partnerke u javnosti. Ipak, verovatno nije previše iznenađujuće što je nastavio da održava kontakt sa porodicom Džener nakon što je naleteo na Kris na Met Gali 2026. godine.

Ljubavna prošlost i novi susreti

Za one koji nisu upućeni, Bani, poznatiji kao Benito Antonio Martinez Okasio, zabavljao se sa Kendal Džener sa prekidima od 2023. do 2024. godine, pre nego što su definitivno raskinuli. Par je nekoliko puta viđen u javnosti, ali je u poslednje vreme Bani viđan sa Gabrijelom Berlingeri, svojom bivšom devojkom sa kojom je bio pre veze sa Dženerovom.

U svakom slučaju, susret Bed Banija sa Kris dogodio se dok je sedamdesetogodišnjakinja bila u društvu Kim Kardašijan na crvenom tepihu u ponedeljak (4. aprila). U video-snimku koji je postao viralan, vidi se kako reper prilazi Kris i Kim, grli glavu porodice jednom rukom, a zatim se naginje da porazgovara sa osnivačicom brenda Skims. Međutim, čim je tridesetdvogodišnjak prošao, Kris je ostala otvorenih usta sa izrazom lica koji podseća na šok.

Reakcije na društvenim mrežama

Na mreži Iks (X), ljudi su brzo počeli da komentarišu ovaj trenutak. Jedan korisnik je napisao: "Pozdrav Bed Banija sa Kris Džener je bio toliko neprijatan da sam se i ja napeta. Ona pokušava da bude kul, a on je u fazonu "šta ja radim ovde". Ko je još ovo video i umro od smeha?"

To nas dovodi do njegovog autfita. Dok je Kris bila ukrašena kimonom u boji bakra i beloj boji, Bed Bani se transformisao u starca, sa borama, belom kosom i štapom kao završnim detaljem.

Pogledajte kako je Bed Bani izgledao na Met Gali:

Povodom toga, druga osoba je objavila: "Taj neprijatni zagrljaj između Bed Banija i Kris Džener je čisto zlato. Brat je prešao sa zabavljanja sa ćerkom na poluzagrljaj sa majkom, kao da su se sreli na porodičnom okupljanju na koje nikada nije želeo da dođe. Način na koji je ostario 40 godina za ovu Met Galu dok je ona još uvek zamrznuta u vremenu je prava komedija."

Neko drugi je dodao: "Verovatno biste i vi isto izgledali da vidite bivšeg dečka svoje ćerke koji izgleda kao starac."

Gde je Kendal?

Kendal je takođe viđena na događaju, noseći korset ispod drapirane haljine, a nedavno je povezivana sa navodnom romansom sa glumcem Džejkobom Elordijem. Ipak, niko od poznatih ličnosti nije potvrdio da su u vezi, niti da su glasine istinite.

Kendal Džener, Met Gala 2026

Tako se za sada čini da su i Kendal i Bed Bani povezani sa potencijalnim partnerima, ali te priče još uvek čekaju na zvaničnu potvrdu.

