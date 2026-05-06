Holivudski glumac Hju Džekmen pristustvovao je ovogodišnjoj Met Gali zajedno sa svojom izabranicom Saton Foster. Par je stigao zajedno držeći se za ruke, a mnogi su taj dolazak dočekali "na nož", jer smatraju da Džekmen nimalo ne poštuje svoju bivšu suprugu, Deboru Li Furnes.

Hju Džekmen, Saton Foster, Met Gala 2026.

"Nepoštovanje i manjak stila", bio je opis koji je dodeljen Džekmenu na društvenim mrežama, a ni njegova devojka nije prošla bolje.

Saton Foster se našla na listi modnih promašaja Met Gale, s obzirom na to da je njeno izdanje bilo suviše obično.

Ipak, to joj nije mnogo poremetilo ljubavnu idilu u kojoj uživa već neko vreme. Podsetimo, Hju Džekmen je u braku proveo 27 godina, ali je tome došao kraj kada je tokom snimanja jednog mjuzikla upoznao Saton.

Navodno, vezu su otpočeli dok je još bio u braku sa Deborom, pa je to još jedan od razloga zbog kojih ovaj par nikada neće dobiti preterano pozitivne reakcije.

