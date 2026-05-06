Prvi ponedeljak u maju je prošao, obeleživši jednu od najvažnijih večeri u svetu mode: prestižnu Met Galu. Ljubitelji mode i fanovi širom sveta pratili su društvene mreže kako bi videli svoje omiljene zvezde na crvenom tepihu i prokomentarisali njihove izglede.

Uz temu - "umetnost kostima" i dres-kod - "moda je umetnost", očekivanja su bila visoka, a neki od naših favorita su ih apsolutno opravdali. Dok su Bijonse, Džej-Zi i Blu Ajvi od događaja napravili porodično okupljanje, zvezde poput Rijane i Asap Rokija, Anok Jai, Naomi Osake i drugih ostavile su modne kritičare bez daha.

Bijonse, Džej Zi i Blu Ajvi Karter na Met Gali 2026

Gde je nestao Timoti Šalame?

Iako je Kajli Džener prisustvovala događaju, fanovi su odmah primetili da njena jača polovina, Timoti Šalame, nije bio pored nje. Naravno, njegovo odsustvo nije prošlo nezapaženo na društvenim mrežama, gde su odmah počele da kruže razne teorije. Mnogi su poverovali da je on preskočio ovaj raskošni događaj u korist opuštenijeg okruženja.

Zašto Timoti Šalame nije došao na Met Galu? Odgovor je jednostavan: košarka je život. Dok je Kajli koračala crvenim tepihom u smelim kreacijama, njen partner je bio zauzet navijanjem za svoj voljeni košarkaški tim – Njujork Nikse.

Navijačke strasti ispred crvenog tepiha

U slučaju da niste znali, Timoti je ogroman fan Niksa. Tokom godina, glumac je postao redovan gost u prvim redovima pored terena, bodreći tim i sklapajući prijateljstva sa igračima, uključujući Karla Entonija Taunsa.

U objavi na Instagram storiju od 4. maja, kako prenosi "E!News", Timoti je podelio da se nalazi u Medison Skver Gardenu kako bi navijao za domaći tim u prvoj utakmici polufinala protiv Filadelfija Seventisiksersa (Philadelphia 76ers). I dok neki smatraju da je odlazak na Met Galu važniji, prilika da se vidi kako Niksi ispisuju istoriju za njega je bila očigledan izbor.

Pobeda i novi planovi

Čini se da je Timoti pametno izabrao kada je zamenio Met Galu za utakmicu. Ne samo da je tim bio uspešan u prvom meču, već se utakmica završila ubedljivom pobedom. Finalni rezultat od 137:98 poslao je jasnu poruku ligi i navijačima poput Šalamea.

Druga utakmica zakazana je za sredu u Medison Skver Gardenu, a fanovi očekuju da će Timoti ponovo biti tamo. Ipak, pošto je Met Gala gotova, mnogi veruju da će mu se pored terena pridružiti i Kajli. Osim što je utakmica zabavna ideja za izlazak, Kajli bi time podržala i Karla, koji je veren sa Džordin Vuds. One su uspele da obnove svoje prijateljstvo nakon skandala sa Tristanom Tompsonom, a parovi su čak viđeni na duplom sastanku u Njujorku krajem aprila 2026. godine.

