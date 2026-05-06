Met Gala 2026 održala se, tradicionalno, prvog ponedeljka u maju, a ovogodišnja tema bila je "Fashion Is Art", što je mnogim umetnicima dalo praktično odrešene ruke da se poigraju sa svojim izdanjima.

Ipak, pored brojnih javnih, ali i veoma uticajnih ličnosti, na crvenom tepihu se našla i ćerka muzičke dive Bijonse i repera Džej Zija. Uprkos činjenici da nikome ispod 18 godina nije bio dozvoljen ulaz, čini se da je četrnaestogodišnja Blu Ajvi već sada privilegovana zbog poznatih roditelja.

Blu Ajvi, Met Gala 2026. Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Međutim, mnogi je zapalo za oko njeno bahato ponašanje, naročito nakon snimka koji se pojavio na društvenim mrežama, a na kom vidimo bogatu naslednicu kako odbija da skine naočare na crvenom tepihu, uprkos činjenici da su je to zamolili, kako otac, tako i organizatorka događaja.

"Ostavite me na miru", promrmljala je Blu Ajvi dok je pozirala, odbijajući da iste i skine, što su mnogi osudili.

Ona se odlučila za jednostavnu belu korset haljinu preko koje je nosila duks, a društvo im je pravio i Džej Zi.

Met Gala neredi

Podsetimo, "Domaćice" ovogodišnje Met Gale su Bijonse, Nikol Kidman, Venus Vilijams i nezaobilazna Ana Vintur. Očekivano, dolazak "kraljice popa" bio je jedan od najiščekivanijih s obzirom da se 10 godina nije pojavila na ovom događaju.

