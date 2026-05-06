Britanska pevačica Adeldanas je svetski poznata pevačica, a njen uspon dogodio se iznenađujuće brzo. Prvi album pod nazivom "19" objavila je 2008., a prava eksplozija dogodila se 2011. s albumom "21" i pesmom "Someone Like You", koja ju je lansirala u sam vrh svetske muzičke scene.

Dok je nizala uspehe, privatni život držala je dalje od očiju javnosti. 2011. upoznala je Sajmona Koneckog, a njihova veza brzo je postala ozbiljna. Par je 2012. dobio sina, a u maju 2018. par je izgovorio sudbonosno "da". Dugo su tajili vest o venčanju, ali jednako tiho su svoj odnos i završili.

Adel

U aprilu 2019. saznalo se da se Adel i Sajmon razilaze.

"Adel i njen partner su raskinuli. Zajedno će odgajati sina s puno ljubavi. Kao i uvek, mole za privatnost", rekli su tada za strane medije iz Adelinog menadžmenta. Pet meseci kasnije, u septembru iste godine, Adel je predala papire za razvod. Postali su komšije u Los Anđelesu dok je trajala brakorazvodna parnica i to zato jer su hteli da budu što bliže detetu. Pevačica je vremenom pojasnila kako je njen bivši kupio kuću nasuprot njene kako se ništa ne bi promenilo u životu njihovog sina Anđela.

Brak je i zvanično okončan u martu 2021., a par je ostao u dobrim odnosima. Adel je u nekoliko navrata nestajala iz javnosti i sa scene, a onda bi se ponovo pojavila i oduševila publiku novim vokalnim majstorijama. Album "30" bio je vrlo emotivan jer je progovorila i o raskidu, razvodu, teškim životnim trenucima, ali isto tako, poručila je i da je jača nego ikad.

Osim emocionalne, doživela je i veliku fizičku promenu. Pre nekoliko godina otkrila je da je izgubila 45 kilograma i to isključivo zahvaljujući redovnom treningu, posebno tokom 2020., kada je bila svetska pandemija koronavirusa.

"Ujutru bih dizala tegove, poslepodne planinarila ili vežbala boks, a uveče radila kardio", otkrila je za britanski Vogue. Dodala je i kako ljudi pričaju o njenom telu otkako se pojavila na sceni pa je odlučila sa javnošću da podeli svoje putovanje mršavljenja.

"Nisam se menjala zbog drugih, već zbog sebe, pa nisam trebala o tome javno govoriti. Možete biti bilo kojeg oblika ili veličine i biti pozitivni prema svom telu. Nikada se nije radilo o gubitku kilograma, već o tome da postanem jaka i obezbedim sebi vreme bez telefona svaki dan, od čega sam postala prilično zavisna", objasnila je.

