Nekada je bila nezaobilazan doručak u skoro svakoj kući, a danas je mnogi nepravedno preskaču. Ipak, stručnjaci sve češće podsećaju koliko jednostavne i tradicionalne namirnice mogu da budu korisne za organizam. Upravo jedna takva namirnica vraća se na velika vrata - lagana je, zasitna, brzo se priprema i odličan je izbor za početak dana.

Reč je o palenti, obroku koji se pravi od kukuruznog griza i koji mnogi pamte iz detinjstva. Osim što pruža energiju i dugo drži osećaj sitosti, palenta je odlična za varenje i ne opterećuje stomak, zbog čega je mnogi biraju kao zdraviju zamenu za peciva i brzu hranu.

Posebna prednost palente je što ne sadrži gluten, pa odgovara osobama koje imaju intoleranciju na gluten ili žele lakšu ishranu. Uz to, veoma je prilagodljiva - može se jesti slana ili slatka, uz sir, jogurt, kajmak, semenke ili povrće.

Zašto je palenta dobra za organizam?

Kukuruzni griz obiluje mineralima važnim za organizam, poput magnezijuma, fosfora, cinka, kalijuma i selena. Sadrži i prirodne karotenoide koji pozitivno utiču na varenje i rad creva.

Bilo da je jedete toplu kao kašu ili ohlađenu i zapečenu, palenta je svestran obrok ili prilog koji se lako priprema.

Zbog toga mnogi ističu da redovno konzumiranje palente može da doprinese boljem metabolizmu i osećaju lakoće nakon obroka. Pored toga, ima relativno malo kalorija, pa je često deo jelovnika osoba koje žele da povedu računa o ishrani.

Sastojci:

2 dl vode

prstohvat soli

kašika masti ili ulja

dve do dve i po kašike palente

Priprema:

Kada voda provri, dodajte so i masnoću, pa sklonite posudu sa ringle. Sipajte palentu uz stalno mešanje i kuvajte još dva do tri minuta na laganoj temperaturi. Po želji možete dodati sir, kajmak, jogurt, laneno seme, semenke suncokreta ili malo ajvara.

Mnogi savetuju da se palenta uvrsti u jelovnik makar jednom nedeljno, jer predstavlja jednostavan, hranljiv i lagan obrok koji prija organizmu i lako se uklapa u svakodnevnu ishranu.

