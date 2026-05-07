Gostujući u emisiji Džimi Kimel Lajv, zvezda filma "Đavo nosi Pradu 2" podelila je retke detalje iz privatnog života. Meril Strip priznala je da sa šestoro unuka, koji imaju do šest godina, uživa u svakom trenutku, iako zbog njih često putuje s jedne na drugu obalu Sjedinjenih Američkih Država.

Kada ju je voditelj Džimi Kimel pitao kakva je baka, glumica je razmislila i rekla da sebe ne vidi kao opuštenu osobu.

- Nisam kul. Pomalo sam kao Miranda Pristli kada je u pitanju uloga bake, jednostavno volim pravila - rekla je kroz šalu, uporedivši se sa svojim čuvenim filmskim likom.

Njeno najstarije unuče dalo joj je i poseban nadimak, Mimi, koji danas koriste svih šestoro mališana. Na društvenim mrežama mogli su da se vide komentari da taj nadimak "baš i ne ide uz nju", budući da je mnogi zbog uloga doživljavaju kao opasnu, strogu, neumoljivu, a ne baš milu.

- Imam šestoro unučadi i svi su mlađi od šest godina — imaju šest, pet, četiri, tri, dve i jednu godinu. Nadam se da tu nije kraj, ali videćemo - rekla je ranije u razgovoru sa Gretom Gervig za magazin Vog. Dodala je i da je "neverovatno posvećena" baka, a neki bi rekli i "previše uključena".

Iako i dalje intenzivno snima, glumica svaki slobodan trenutak koristi da bude sa porodicom.

- To je hvatanje trenutaka — uzimaš sve što možeš s njima, svesna koliko je sve prolazno i kako vreme brzo leti - objasnila je 76-godišnja zvezda.

Strip je istakla i koliko je zahvalna svojoj odrasloj deci što joj omogućavaju toliko vremena sa unucima, uz jedinu manu što žive na dve različite američke obale, zbog čega često provodi vreme u avionu.

