Sidni Svini kao Kesi u kontroverznoj sceni iz treće sezone serije „Euforija“

Ljubitelji serije "Euforija" ostali su zatečeni scenom iz najnovije epizode treće sezone, koja je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Kako se sezona bliži kraju, serija ne odustaje od provokativnih i šokantnih obrta. U centru pažnje našla se Kasi, lik koji tumači Sidni Svini, u sceni koja prikazuje njeno prvo iskustvo sa kokainom. Prema ocenama publike, scena je napisana na izrazito seksualizovan način, što je postalo zaštitni znak autora Sema Levinsona.

Uspon na platformi Onlyfans

Radnja epizode vraća gledaoce u prigradsko naselje u Los Anđelesu, gde se nastavlja priča o komplikovanim odnosima likova nakon dramatičnog završetka venčanja iz prethodne epizode. Kasi, suočena sa novim životnim okolnostima, obraća se Medi, koju glumi Aleksa Demi, za pomoć u pokušaju pokretanja karijere na platformi Onlyfans. Kao zalog za ovaj poduhvat, ona ostavlja svoj venčani prsten.

Njih dve planiraju saradnju sa influenserom Brendonom Fontejnom, kojeg igra Džef Valberg, a koji uživa ogromnu popularnost na internetu. U želji za uspehom, devojke odlaze na njegovu zabavu, gde Medi upućuje Kasi u taktike zavođenja.

Kontroverzna scena na zabavi

Tokom večeri, Kasi pokušava da privuče pažnju domaćina plešući na stolu i ulazeći u interakcije sa ostalim gostima, uključujući Kejtlin, bivšu tiktokerku koja se takođe bavi kreiranjem sadržaja za odrasle. Situacija eskalira kada odlaze u sobu sa Brendonom, gde dolazi do sporne scene konzumacije narkotika.

"Volim kokain“, izgovara Kasi neposredno pre rečenice kojom ulazi u otvoreno takmičenje sa Kejtlin za Brendonovu pažnju.

Vrhunac scene, koji su mnogi ocenili kao preteran, dešava se kada Kasi, u nastojanju da impresionira influensera, prelazi sve granice i deo kokaina utrljava na svoje genitalije.

Oštre kritike javnosti

Korisnici mreže Iks (X) masovno su delili negativne utiske, nazivajući scenu poremećenom i suvišnom.

"Kasi trlja kokain po međunožju, ovo sa "Euforijom" postaje baš bizarno. Odjavljujem se", "Kasi tera ljude da konzumiraju kokain sa nje dok joj muž sedi kod kuće sa ušivenim nožnim prstom kao da je sve u redu", neki su od komentara ogorčenih gledalaca.

Ovo nije prvi put da je Sem Levinson na udaru kritika zbog tretmana lika Sidni Svini. Podseća se da se u ranijim epizodama Kasi snimala za Onlyfans obučena kao beba i kao štene, dok je u drugim scenama bila potpuno naga ili u provokativnim pozama. Zbog ovakvog pristupa, na mrežama su se ponovo pojavili pozivi na bojkot serije.

