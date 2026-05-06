Glumački dvojac i kolege iz ostvarenja "Sa nama se završava", Blejk Lajvli i Džastin Baldoni, doneli su za mnoge i iznenađujuću odluku da svoju dugotrajnu sudsku bitku okončaju "dogovorom u poslednjem trenutku". Prema rečima izvora za "Page Six", pregovori su trajali nedeljama, a njih dvoje - bili su "podstaknuti da postignu nagodbu".

Blejk Lajvli, Met Gala 2026 Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

- Na kraju, došli su do sporazuma. To je bio dogovor u poslednjem trenutku - istakao je najpre insajder, ubrzo po epilogu drame.

- Sudski posrednik i sudija želeli su da izbegnu odlazak na suđenje, jer bi to bio dug i iscrpljujući proces, pa su strane bile ohrabrene da postignu dogovor - objasnio je potom.

Džastin Baldoni na crvenom tepihu povodom filma „It Ends With Us“ Foto: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia

Prema njujorškom advokatu za parnične postupke Ričardu C. Šonstajnu, slučaj je "oduvek verovatno bio osuđen na nagodbu, zbog nepredvidivosti porote". On je takođe naveo da je slučaj već bio upućen na medijaciju u februaru, ali da pregovori tada nisu bili uspešni.

Advokat je dodao i da nijednoj strani nije bilo u interesu da ide na suđenje, s obzirom na to da "postoje činjenice koje su neprijatne, za oboje". Nagodba između glumaca, tako, postignuta je dve nedelje pre zakazanog početka suđenja.

