Supruga sera Ričarda Bransona, Džoan, preminula je u 80. godini od krvnog ugruška dve nedelje nakon pada, saopšteno je na saslušanju kod patologa. Lejdi Džoan Sara Dramond Branson preminula je u bolnici „London Bridge“ 24. novembra 2025. godine, usled komplikacija izazvanih povredom leđa koju je zadobila prilikom pada.

Na pripremnom ročištu u okviru istrage rečeno je da njena porodica, pre svih ser Ričard i njena ćerka Holi (44), ne žele da traže krivca za njenu smrt.

Puna istraga o njenoj smrti biće održana kasnije ove godine. Očekuje se da će se ispitati da li je lejdi Branson trebalo da budu prepisani razređivači krvi ako je takođe nosila čarape protiv ugrušaka, prenosi Mirror.

Govoreći na saslušanju u Sudu mrtvozornika unutrašnjeg zapadnog Londona, Holi je rekla:

„Verujem da je mama imala sjajnu negu. Doktori su joj spasili život pre tri godine, omogućivši nam svima još tri zajedničke godine.

Samo želimo da pomognemo drugim porodicama ako postoje bilo kakve pouke koje se mogu izvući.“

Viši mrtvozornik, profesorka Fiona Vilkoks, rekla je sudu da će veštaci svedočiti o tome da li je prepisivanje antikoagulansa Heparina lejdi Branson moglo da spreči njenu smrt.