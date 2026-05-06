Glumica Džulija Foks važi za jednu od najkontroverznijih zvezda današnjice. Ona je čak i o mnogim svojim skandalima javno govorila, a čini se da je na većinu i ponosna.

Otkrila jje da je počela da koristi filere i botoks kad je imala 21 godinu, a u prošlosti je bila otvorena i prema rinoplastici, liposukciji i ugradnji vinira.

"Sada, kada vidim neku devojku i mogu da kažem da nikada nije ništa radila… volela bih da mogu da se vratim i da ja budem ta osoba. Bila sam toliko opsednuta idejom da moram da budem privlačna muškarcima da bih preživela", priznala je glumica.

Knjiga Džulije Foks, "Down the Drain" podigla je veliku prašinu jer je napisana brutalno iskreno, bez ulepšavanja i bez pomoći „pisaca iz senke“. Ona u njoj ne piše kao holivudska zvezda, već kao preživela devojka sa ulica Njujorka.

Sa 17 godina zarađivala je kao domino dama

Džulija opisuje veoma nestabilno odrastanje između Italije i Njujorka. Zbog roditelja koji su bili emocionalno odsutni, praktično je samu sebe odgajala na ulicama Menhetna. Već sa 11 godina počela je da ima susrete sa znatno starijim muškarcima, a sa 17 je radila kao domina (dominatrix), što joj je rano dalo uvid u najmračnije i najčudnije ljudske fantazije i potrebu muškaraca za moći.

- Mnogo smo se selili. Bilo je nekako nestabilno. Bili smo beskućnici u jednom trenutku. Zapravo sam živela u skoro svakom kraju Njujorka. Onda me je poslao u svet. Veoma rano sam bila izložena mnogim situacijama - rekla je za Roling stoun.

Foks je dobila posao na licu mesta kada je sa 17 godina odlučila da zaradi novac, a ne samo da preživljava. Slično striptizetu, Foks je radila u establišmentu poznatom kao tamnica na Menhetnu, a tamnica je imala razne sobe za fantaziju u kojima bi klijentima dominirala domina.

- Daju vam nekoliko reči o interesima klijenta, a onda morate da gradite odatle i improvizujete ostalo - rekla je Foks za Roling stoun o poslu.

"Zato zamislite da to morate da radite više puta dnevno u različitoj odeći - časne sestre, učiteljice, medicinske sestre, mame - u skladu sa željama klijenata.

Veze sa „opasnim momcima“

Veliki deo knjige posvećen je njenoj vezi sa dilerom droge kojeg naziva „Ace“. Opisuje tu vezu kao ekstremno toksičnu i nasilnu. Čak i kada je on završio u zatvoru (Rikers Island), nastavio je da je kontroliše i psihički muči. Džulija ne krije da je i sama bila u svetu droge, pominjući korišćenje heroina i brojna predoziranja svojih prijatelja.

Do kraja srednje škole, Foks je počela da eksperimentiše sa drogama - ekstazijem, marihuanom i na kraju heroinom. Razmišljajući o svom prvom dečku - dileru droge - Foks je na Instagramu napisala da su se sreli u kući jednog druga dilera. Te noći kada su se prvi put sreli, zajedno su uzeli ekstazi. Pravo je čudo da sam dobro i da mi je krenulo u životu. Mnogi sa kojima sam odrasla su sada na ulici ili su već mrtvi zbog konzumiranja droga.

Okružena grupom prijatelja koji su bili u klubovima, drogirali se i pili, u to je upala i Foks.

- Heroin je bio tako važan deo mog života. Bila sam u srednjoj školi kada sam prvi put probala heroin. Niko od mojih prijatelja to nije radio, tako da sam to radila u tajnosti. Nisam razumela da se igram s vatrom. Toplo ne preporučujem.Imala sam 14 godina kada sam krenula po klubovima, znaš? Kada sam napunila 18, bila sam umorna. Postalo dosadno. To je bilo ovo stvarno jeftino uzbuđenje na koje sam postala imuna, to je bila prekretnica u njenom životu - rekla je za Paper Magazine.

Vidi galeriju

Sponzori

Naslov knjige zapravo potiče od rečenice jednog od njenih bivših „sponzora“ (sugar daddies). On je bio veoma bogat i stariji čovek koji joj je, videvši njen destruktivan način života, rekao: „Bacićeš ceo svoj život niz odvod“ (You're throwing your whole life down the drain). Ona u knjizi detaljno opisuje kako je koristila bogate muškarce da bi preživela, ali i kako je taj novac trošila jednako brzo kao što ga je dobijala.

Epizoda sa Kanjeom Vestom

Iako je ceo svet saznao za nju kroz vezu sa Kanjeom, ona u knjizi toj vezi posvećuje relativno malo prostora. Opisuje ga kao čoveka koji je pokušao da je koristi kao svoju „lutku“ i „muzu“.

Kaže da je on želeo da je potpuno transformiše, kupovao joj je celu garderobu i kontrolisao njen izgled.

Priznaje da se u toj vezi osećala kao da „igra ulogu“ i da je to bio iscrpljujući posao od 24 sata dnevno, zbog čega je na kraju drastično smršala od stresa.

Majčinstvo kao spas

Knjiga se završava fokusom na njenog sina, Valentina. Ona majčinstvo vidi kao trenutak kada je konačno prestala da bude samodestruktivna. Odlučila je da prekine sa svim opijatima i toksičnim muškarcima kako bi bila stabilna majka.