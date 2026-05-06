Džastin Baldoni je „ushićen“ zbog razrešenja pravne bitke povezane sa filmom „Sa nama se završava“ , prema rečima njegovog advokata Brajana Fridmana. Nakon što je objavljena vest da su Blejk Lajvli (38) i produkcijski subjekti filma postigli nagodbu, Fridman je izjavio da su Baldoni i producentkinja Džejmi Hit „veoma zadovoljni“ načinom na koji je spor okončan nakon višemesečnih pravnih natezanja.

„Ne mogu da govorim o uslovima nagodbe, ali ono što vam mogu reći jeste da je on ushićen, da su i Džejmi i Džastin ushićeni rezultatima ovoga i samom nagodbom. Veoma su zadovoljni time kako se ovo završilo“, rekao je Fridman za Extra. Fridman je takođe naglasio da Baldoni (42) više nije bio lično uključen u parnicu u trenutku kada su razgovori o nagodbi počeli.

„Ovo nije njegova nagodba“, rekao je Fridman. „On je već izašao iz slučaja do trenutka kada su ovi razgovori o nagodbi uopšte počeli. Džastin Baldoni nije strana u postupku, a to je ono što se često zaboravlja.“ Dodao je: „Ako na ovu nagodbu gledate kao na pobedu ili poraz ili bilo šta drugo, mislim da on na to gleda samo kao na logičan kraj slučaja iz kojeg je već bio izašao.“ Prema Fridmanu, slučaj se značajno promenio pre nego što su obe strane ušle u razgovore o nagodbi.

„Deset od trinaest zahteva je odbačeno kao rezultat predloga za skraćenu presudu“, rekao je Fridman. „Pet pojedinaca je izašlo iz slučaja. Ono što je ostalo zapravo je bio spor Blejk Lajvli protiv filma It Ends With Us, d.o.o. kompanije filma, agencijske grupe i Wayfarer Studios-a.“ Baldoni je suosnivač Wayfarer Studios-a, produkcijske kuće uključene u slučaj.

Pravni spor je zvanično okončan u ponedeljak, 4. maja, kada su advokati obe strane potvrdili nagodbu manje od dve nedelje pre nego što je suđenje trebalo da počne u Njujorku. U zajedničkom saopštenju, strane su navele da film „Sa nama se završava“ ostaje „izvor ponosa“ i potvrdile su svoju podršku žrtvama porodičnog nasilja.

„Priznajemo da je proces doneo izazove i prepoznajemo da su zabrinutosti koje je iznela gospođa Lajvli zaslužile da budu saslušane“, stoji u saopštenju.

„Ostajemo čvrsto posvećeni radnim mestima bez nepravilnosti i neproduktivnih okruženja.“ Pravna bitka počela je u decembru 2024. godine, kada je Lajvli optužila Baldonija, svog reditelja i kolegu iz filma, za seksualno uznemiravanje na snimanju i tvrdila da je učestvovao u kampanji za narušavanje njene reputacije. Baldoni je negirao optužbe i kasnije podneo protivtužbu tešku 400 miliona dolara, koja je na kraju odbačena.

U aprilu, američki okružni sudija Luis Liman odbacio je nekoliko tvrdnji Blejk Lajvli, uključujući one za seksualno uznemiravanje, klevetu i građansku zaveru, dok je dozvolio nastavak postupka po tužbama vezanim za odmazdu.

