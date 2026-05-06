Grčki predstavnik na ovogodišnjoj Evroviziji je šarmantni Akylas koji se pet drana pred početak takmičenja kotira kao veliki favorit za pobedu. Njega je publika u Srbiji mala priliku da upozna na finalnoj večeri PZE gde je izveo hit "Ferto".

Akylas, predstavnik Grčke na Evroviziji, gost iznenađenja na PZE 2026

Naime, Akylas se trenutno nalazi na drugom mestu tik iza Finske koja je privukla velike simpatije slušalaca širom Evrope. Međutim, kao i uvek evrovizijska trka je neizvesna do samog trenutka, a milioni pregleda pesme na zvaničnom kanalu takmičenja Grčkoj daju za pravo da imaju velika očekivanja naredne nedelje.

Kladionice evrovizija

Akylas je tokom boravka u Srbiji dao intervju za Kurir u kojem je podelio svoje impresije o Srbiji, ali i favoritima na Evroviziji:

Ovo je moj prvi put u Srbiji. Još uvek nisam imao vremena da razgledam grad, ali jedva čekam da ga malo istražim. Osećam se kao da smo komšije, da imamo istu energiju i mentalitet, imam utisak da mi je ovde sve poznato. Spavao sam samo dva sata, imali smo dosta posla. Rakiju još uvek nisam probao, još uvek je jutro, ali obećavam da ću je probati večeras. Preslušao sam pesme finalista Pesme za Evroviziju i izvedbe su odlične. Naravno, imam i favorite, ali smatram da ne bi bilo ok da to sada kažem. Veoma sam uzbuđen da saznam ko će predstavljati Srbiju i nastupati sa mnom na Evroviziji u Beču. Srbiji želim mnogo sreće," istakao je Akylas.

Od srpskih pesama koje su predstavljale Srbiju ranijih godina, jedna mu je defitinitivno favorit:

"Omiljena srpska evrovizijska pesma mi je "Molitva" Marije Šerifović. To je bila pesma koju sam zaista osetio iako nisam razumeo o čemu govori. Marijin glas i performans je bio zaista dirljiv. Naravno, ima još umetnika iz Srbije koje poštujem ali Marija je bila prva koju sam zapazio," zaključio je Akylas za Kurir.

Ko je Akylas?

Pevač moćnog glasa i energije koja pleni i privlači pažnju. Muzički se kalio nastupajući širom sveta na prekookeanskim brodovima, što mu je dalo specifičan, multikulturalni pečat. Njegov zvuk je savršen spoj moderne produkcije i „grčke duše“, a pobedom na nacionalnom izboru postao je apsolutni ljubimac nacije.

Iako pesmu „Ferto“ karakteriše zabava, energija i dinamičnost, Akylas kroz tekst istražuje duboke teme – borbu sa pohlepom u svetu gde nam „ništa nije dovoljno“. „Ovo je priča o razlikovanju iskrenih snova od potrebe da se popune emotivne praznine iz detinjstva. Pesma je posvećena roditeljima koji su nam uprkos teškoćama dali ljubav, i deci koja danas žele da im uzvrate istom merom“, poručuju autori.