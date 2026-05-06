Slušaj vest

Evrovizija 2026 počinje 12. a traje do 16. maja. Srpski predstavnici ove godine su momci iz benda "Lavina" koji su pobrali velike simpatije domaće javnosti. U uključenju u "Jedan dan" iz Beča, Duška Vučinić, šefica Službe za korporativni imidž i odnose s javnošću, zavirila je u baletsku salu, za koju važi da je namenjena baletanima i plesačima, ali i naš metal bend ima šta ovde da vežba.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Da 63.64% Ne 27.27% Samo finale 9.09%

Nakon prve probe održane pre dva dana, bend sada radi na finalizaciji nastupa za sutrašnju probu kadriranja, koja je ključna za finalni televizijski izgled.

„Pokušavamo da navežbamo sve što je do nas, da popravimo, da sve sredimo. Sada finiširamo neke detalje, dovodimo ih do savršenstva", rekla je rediteljka Milica Soldatović Mikić.

1/6 Vidi galeriju Proba "Lavine" pred Evroviziju 2026 Foto: RTS Printscreen, RTS/Printscreen/youtube

Članovi benda su na probi u svojoj svakodnevnoj garderobi, što je deo strategije da se finalni izgled sačuva kao iznenađenje za gledaoce.

„I dalje ne smemo da otkrivamo kostime", potvrdila je Duška Vučinić, šefica Službe za korporativni imidž i odnose s javnošću RTS-a. Ova tajnovitost samo dodatno podiže uzbuđenje i iščekivanje, nagoveštavajući da će vizuelni identitet nastupa biti jednako upečatljiv kao i sama muzika.

1/9 Vidi galeriju Grupa Lavina slavi pobedu na PZE 2026 u studiju Košutnjak Foto: Gordan Jović, RTS