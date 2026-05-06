Ovako izgleda proba "Lavine" pred Evroviziju: Kostimi za nastup su još uvek strogo čuvana tajna
Evrovizija 2026 počinje 12. a traje do 16. maja. Srpski predstavnici ove godine su momci iz benda "Lavina" koji su pobrali velike simpatije domaće javnosti. U uključenju u "Jedan dan" iz Beča, Duška Vučinić, šefica Službe za korporativni imidž i odnose s javnošću, zavirila je u baletsku salu, za koju važi da je namenjena baletanima i plesačima, ali i naš metal bend ima šta ovde da vežba.
Nakon prve probe održane pre dva dana, bend sada radi na finalizaciji nastupa za sutrašnju probu kadriranja, koja je ključna za finalni televizijski izgled.
„Pokušavamo da navežbamo sve što je do nas, da popravimo, da sve sredimo. Sada finiširamo neke detalje, dovodimo ih do savršenstva", rekla je rediteljka Milica Soldatović Mikić.
Članovi benda su na probi u svojoj svakodnevnoj garderobi, što je deo strategije da se finalni izgled sačuva kao iznenađenje za gledaoce.
„I dalje ne smemo da otkrivamo kostime", potvrdila je Duška Vučinić, šefica Službe za korporativni imidž i odnose s javnošću RTS-a. Ova tajnovitost samo dodatno podiže uzbuđenje i iščekivanje, nagoveštavajući da će vizuelni identitet nastupa biti jednako upečatljiv kao i sama muzika.
Iako je novinarska ekipa uspela da vidi samo delić onoga što se sprema, bez mača i ključnih scenskih rekvizita, jasno je da se gradi nastup koji će ostaviti snažan utisak. Kako je rečeno na kraju posete, nema sumnje da će momci iz „Lavine" sutra, na drugoj probi, sasvim sigurno briljirati.
(Kurir.rs/RTS)