Vesti o navodnoj novoj romansi Anđeline Džoli sa francuskim kolegom, sa kojim deli ekran u najnovijoj drami "Kotur" (Couture), izazvale su pravu pometnju u svetskim medijima. Intimni kadrovi iz filma dodatno su podgrejali sumnje javnosti, što nije retkost kada glumci verno dočaraju ljubavni odnos na velikom platnu.

Između spekulacija i privatnog života

Otkako se 2016. godine razišla sa Bredom Pitom, pedesetogodišnja glumica nije zvanično potvrdila nijednu emotivnu vezu. Vredi podsetiti da je njihov brakorazvodni postupak okončan tek krajem 2024. godine. Iako se spekuliše da je četrdesetdvogodišnji francuski glumac Luj Garel njen novi izabranik, zvanični izvori tvrde da su oni isključivo bliski saradnici. Anđelina ostaje posvećena svojoj deci: Zahari, sa kojom se nedavno pojavila u javnosti, kao i Šajlo, Vivijen, Noksu, Paksu i Medoksu.

Povratak umetničkom filmu

Novi angažman u ostvarenju rediteljke Alis Vinokur predstavlja osveženje u karijeri holivudske zvezde. Radnja filma smeštena je u srce pariske Nedelje mode i prati sudbine tri žene koje kroz međusobnu podršku prevazilaze lične krize. Džolijeva tumači lik Maksin, filmske autorke koja stupa u neplaniranu vezu sa kolegom koga igra Garel.

Najličnija uloga do sada

Ovaj film se smatra njenim najintimnijim projektom jer se dotiče tema zdravlja i preventive, što direktno referiše na glumičinu stvarnu borbu i odluku o preventivnoj mastektomiji zbog genetskih predispozicija. Scene bliskosti između nje i Garela opisane su kao "tihe i intimne", gde se hemija gradi kroz dijalog i zajedničko stvaralaštvo.

Cilj rediteljke Alis Vinokur bio je da prikaže ranjivost i proces prihvatanja sopstvenog tela. Umesto klasičnih holivudskih scena seksa, film se fokusira na sitne gestove i specifičnu atmosferu, čime se akcenat stavlja na duboku emocionalnu povezanost likova.

