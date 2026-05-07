Slušaj vest

Čuvena pevačica Boni Tajler, koja ima 74 godine, podvrgnuta je neodložnom hirurškom zahvatu na crevima u Faru, u Portugalu. Intervencija je obavljena u gradu u kojem pevačica poseduje nekretninu, nakon što joj je zdravstveno stanje iznenada zahtevalo bolničko lečenje.

Uspešan oporavak nakon intervencije

Ubrzo nakon operacije, predstavnici za medije legendarne umetnice potvrdili su da je sve proteklo u najboljem redu.

"Operacija je prošla dobro i ona se sada oporavlja. Znamo da će cela njena porodica, prijatelji i obožavaoci biti zabrinuti zbog ovih vesti i da će joj želeti sve najbolje za potpun i brz oporavak", navodi se u zvaničnoj izjavi.

Put od Velsa do svetskog vrha

Pevačica, čije je kršteno ime Gejnor Hopkins, potiče iz radničke porodice iz Nita u Velsu. Njen specifičan vokal, koji je postao njen zaštitni znak, lansirao ju je među globalne zvezde. Iako je prve profesionalne korake napravila krajem sedamdesetih pesmom "Lost in France", planetarnu slavu donela joj je kultna balada iz 1983. godine, "Total Eclipse of the Heart". Ovaj hit nedavno je oborio još jedan rekord, zabeleživši više od milijardu slušanja na striming servisu Spotify.

Njen potencijal prvi je uočio Rodžer Bel (Roger Bell) tokom njenog nastupa u jednom klubu u Svonsiju. Od tada, karijera Boni Tajler išla je samo uzlaznom putanjom, uz hitove poput "Holding out for a Hero" i brojne nominacije za prestižnu nagradu Gremi.

Boni Tajler, 1979. godine Foto: kpa / United Archives / Profimedia

Priznanja i budući nastupi

Pre dve godine, britanska kruna joj je dodelila odlikovanje MBE (Red Britanske imperije) za izuzetan doprinos muzičkoj industriji. Vredi podsetiti i na njeno učešće na Evroviziji 2013. godine, gde je branila boje Ujedinjenog Kraljevstva.

Iako je trenutno fokusirana na ozdravljenje, Boni Tajler ne planira dugu pauzu. Njen kalendar je popunjen koncertima na Malti i u Nemačkoj, a planirana turneja obuhvata nastupe od Austrije i Mađarske, pa sve do Turske i Rumunije. Obožavaoci sa nestrpljenjem očekuju njen povratak pod svetla reflektora čim lekari daju zeleno svetlo.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor