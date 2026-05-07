Porodica panonskog mornara ima veliki razlog za slavlje - Aleksa Balašević, sin Olivere i Đorđa Balaševića, proslavlja svoj 31. rođendan. Ovim povodom, njegova majka podelila je na društvenim mrežama emotivnu fotografiju i reči koje su dirnule mnoge.

Majčinska poruka ispunjena mirom

Olivera Balašević se u svojoj čestitki osvrnula na trenutak kada je pre više od tri decenije prvi put postala majka, ističući da je sreća koju danas oseća, dok posmatra Aleksu sa njegovom decom, nadmašila sva njena očekivanja.

"Mislila sam da je onaj dan pre 31 godinu bio vrhunac moje sreće, a onda si me demantovao i stvorio novi svet. Gledam te i vidim sve svoje molitve uslišene. Srećan rođendan, sine, hvala ti na ovom miru koji osećam dok vas gledam", poručila je Olivera.

Olivera Balašević čestitala rođendan sinu Aleksi

Dolazak malog Đorđa i zahvalnost snajki

Vredi podsetiti da je Aleksa nedavno postao otac dečaka kojem je dao ime po svom ocu, legendarnom kantautoru Đorđu Balaševiću. Olivera je tada dolazak unuka doživela kao najlepši dar, ističući simboliku povratka dedinog imena u njihov dom.

"Đole se vratio kući, prizvalo ga je srce jedne "provincijalke", bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželela najlepši dar koji nebo može da pošalje. Dobrodošao, mali veliki dečače! Tvoj deda te čuva sa one najsjajnije zvezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca", napisala je ona tada.

Olivera Balašević se obratila snajki Nikolini

Takođe, Olivera nije štedela reči hvale ni za svoju snajku Nikolinu, kojoj je zahvalila na hrabrosti, svetlosti i tihoj snazi koju je unela u njihovu porodicu.

Duhovni preobražaj uz suprugu

Aleksa je u ranijim istupima često naglašavao koliko je Nikolina (koju od milošte zove Nikana) uticala na njegov životni put i duhovnu stabilnost. Ispričao je kako je njihova veza počela blagoslovom u Nazaretu, gde ih je episkop Romanos zaručio na praznik Svete Petke.

Aleksa Balašević sa suprugom na Sarajevo film festivalu

"Dok nju nisam upoznao, nisam bio toliko duhovno stabilan. Mislio sam da je dovoljno što imam grčko ime, što je moj pradeda slavio za vreme komunizma otvorenih prozora i što se pomolim pred spavanje. Postio sam danima, ali posle mamurluka. Radio sam stvari koje nisam smeo. Sve se promenilo kad sam sreo Nikanu. Bila je nevina, preobrazovana, postila je, pomagala starijima, umivala se na praznik Cveti i nije pila alkohol. Nije imala neprijatelje. Tada sam počeo da se osećam još jačim, jer pored sebe imam osobu koja sa mnom ide u borbu, na hodočašće i nemirnu Palestinu, ali i na Bahame", iskreno je objasnio Balašević.

