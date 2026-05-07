"Izgleda kao da je izašla iz okvira (umetničke slike) iz muzeja. Klasičan Hadid momenat", napisao je Mohamed Hadid pored ove fotografije, misleći da je na slici njegova ćerka Điđi Hadid pa je požurio da se pohvali njenim izgledom sa nedavno održane Met Gale.

Kada je shvatio grešku, obrisao je objavu, ali je neko uspeo da zabeleži kiks koji se sada šeruje internetom.

Mohamed je mislio da je na ovoj slici njegova ćerka Điđi

Điđi Hadid ne samo da nije na fotografiji koju je objavio njen otac, već je ta slika i lažna odnosno rezultat veštačke inteligencije.

Mohamedu Hadidu savetuje da dobro pogleda fotografije pre nego što ih postavi na svom profilu ili da proveri sa svojom ćerkom Điđi da li se radi o njenim slikama ili ne.

Podsetimo, Mohamed Hadid je rođen u Palestini. Bavi se izgradnjom luksuznih nekretnina na Bel Eru u Los Anđelesu. Često se viđao u društvu našeg proslavljenog košarkaša Marka Jarića, a obojica pripadaju društvenoj eliti u ovom američkom gradu. Spajao ih je i posao pa su mediji pisali da je čuveni sportista zainteresovan za investiranje u skupocene nekretnine u Kaliforniji.

Milioner je ćerku Điđi Hadid dobio sa bivšom suprugom, danskom manekenkom Jolandom Hadid sa kojom ima i ćerku Belu, koja se uspešno bavi manekenstvom, a bojkotovala je Met Galu zbog Džefa Bezosa, i sina Anvara koji se takođe odabrao da se bavi manekenstvom.

Iz prethodnog braka ima ćerku Marijel čije je polje interesovanje preduzetništvo kao i moda, i ćerku Alanu, dizajnerku i stilistkinju.

U vezi sa Teri Hatfield Dal dobio je ćerku Ajdan Niks. Ostali članovi njegove porodice saznali su za polusestru 2023. a 2025. su to podelili sa javnošću.

