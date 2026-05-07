Porodična harmonija i zanimljive veze

Odbijanje uloge zbog čuvanja mira u porodici

"Miši je uloga u 'Čizmašima' bila prva uloga. Nikad ne znaš kako će ljudi da reaguju na takve intimne scene. Nisam htela da mu odmažem, a sigurno ni njemu ne bi bilo prijatno. Možda bi sad bilo drugačije. Njega znam još od osnovne škole, ipak je pre svega brat mog muža. Njemu je to bilo tad bespotrebno, na kraju, to nije ni izgledalo kao što je pisalo u scenariju. Nisam želela da se on oseća neprijatno na snimanju svoje prve velike uloge. Posavetovala sam se i sa mužem Matijom i oboje smo došli do zaključka da mi to nije potrebno. Naslovi kao što su "Bio sa snajkom u krevetu" ili "Vrele scene sa snajkom" sigurno bi se pojavili u medijima, a to je bespotrebno, posebno što je Miodrag bio jako mlad kada je dobio tu ulogu, koju je odigrao fenomenalno", objasnila je glumica svojevremeno za "Kurir".