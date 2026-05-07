Atraktivna glumica Nina Janković privukla je veliku pažnju na jednom beogradskom dešavanju, gde se pojavila u izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Nina Janković na prestižnom događaju u Beogradu Foto: printscreen/instagram/janxina

U društvu koleginica Jelisavete Orašanin i Hristine Popović, Nina je uživala u dobrom provodu, a delić atmosfere i svoju odevnu kombinaciju sa naglašenim dekolteom podelila je sa pratiocima na Instagramu. 

Nina Janković, Jelisaveta Orašanin, Hristina Popović na prestižnom događaju u Beogradu Foto: Printscreen/Instagram/janxnina

Porodična harmonija i zanimljive veze

Iako je već duže od deset godina u srećnom braku sa Matejom Dičićem, sa kojim ima dvoje dece, sina Vukašina i ćerku Ivanku, malo ko zna za njenu blisku rodbinsku vezu sa još jednim popularnim glumcem. Naime, njen suprug je brat Miodraga Miše Dragičevića, što je svojevremeno dovelo do jedne nesvakidašnje profesionalne dileme.

Nina Janković sa suprugom Matejom Foto: Printscreen/Instagram/janxnina

Odbijanje uloge zbog čuvanja mira u porodici

Tokom rada na seriji "Čizmaši", Nini je bila ponuđena uloga koja je zahtevala snimanje provokativnih i intimnih scena upravo sa Miodragom. Iako je u pitanju bio veliki projekat, ona je odlučila da tu ponudu odbije, prvenstveno želeći da zaštiti osećanja svog supruga, ali i da svom deveru ne oteža početak karijere.

"Miši je uloga u 'Čizmašima' bila prva uloga. Nikad ne znaš kako će ljudi da reaguju na takve intimne scene. Nisam htela da mu odmažem, a sigurno ni njemu ne bi bilo prijatno. Možda bi sad bilo drugačije. Njega znam još od osnovne škole, ipak je pre svega brat mog muža. Njemu je to bilo tad bespotrebno, na kraju, to nije ni izgledalo kao što je pisalo u scenariju. Nisam želela da se on oseća neprijatno na snimanju svoje prve velike uloge. Posavetovala sam se i sa mužem Matijom i oboje smo došli do zaključka da mi to nije potrebno. Naslovi kao što su "Bio sa snajkom u krevetu" ili "Vrele scene sa snajkom" sigurno bi se pojavili u medijima, a to je bespotrebno, posebno što je Miodrag bio jako mlad kada je dobio tu ulogu, koju je odigrao fenomenalno", objasnila je glumica svojevremeno za "Kurir".

Ovim potezom Nina je pokazala da joj je porodična stabilnost važnija od bilo kog glumačkog zadatka, čime je izbegla senzacionalističke naslove koji bi se nesumnjivo pojavili u medijima.

