Latino zvezda Riki Martin danas ponosno govori o svom životu, porodici i identitetu, ali put do toga bio je sve samo ne lak. Iako je oduvek sanjao veliku porodicu, godinama je vodio unutrašnju borbu i skrivao deo sebe od javnosti.

Rođen kao Enrike Martin Morales, pevač je dugo ćutao o svojoj seksualnosti. Mediji su ga povezivali sa brojnim ženama, gradeći imidž zavodnika, ali on nikada nije javno potvrdio nijednu vezu.

Prelomni trenutak dogodio se 2010. godine, kada je odlučio da prekine tišinu.

„S ponosom mogu da kažem da sam homoseksualac i da sam blagosloven“, napisao je tada, što mu je donelo ogromno olakšanje nakon godina skrivanja.

"Maltretirao sam gej ljude"

Riki je kasnije priznao da se tokom odrastanja borio sa sopstvenim identitetom, pa je čak i povređivao druge.

„Maltretirao sam ljude za koje sam znao da su gej. Hteo sam da pobegnem od toga“, iskreno je rekao u intervjuu za Australian GQ, osvrćući se na period kada nije mogao da prihvati sebe.

San o velikoj porodici

Uprkos svemu, želja za porodicom nikada ga nije napustila. Putem surogat majke dobio je sinove Matea i Valentina, a kasnije i ćerku Luciju.

Sinovi Rikija Martina Foto: Printscreen/ Instagram/ ricky_martin

Očinstvo mu je, kako kaže, potpuno promenilo pogled na život i prioritete.

Ljubav koja je promenila sve

Nakon raskida sa dugogodišnjim partnerom, sreću je pronašao sa umetnikom Jvanom Josefom. Njihova priča počela je neobično dopisivanjem o umetnosti, bez ikakvih romantičnih tema u početku.

Riki sa novim dečkom umetnikom Jvanom Josefom Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Ja sam kolekcionar umetnina, a on umetnik. Prvi sam mu se javio“, otkrio je pevač, piše "Global News".

Par se venčao daleko od očiju javnosti, a vest o braku isplivala je tek kasnije. Njihova ceremonija trajala je nekoliko dana i bila je intimna, ali posebna.

Poruka koju danas prenosi svojoj deci

Danas Riki Martin otvoreno govori o važnosti iskrenosti i prihvatanja.

Svoju decu uči da nikada ne žive u laži i da je ljubav u bilo kom obliku nešto čega ne treba da se stide.

„Da sam znao koliko je dobar osećaj biti svoj, priznao bih to mnogo ranije“, rekao je.

