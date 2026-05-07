Kada je danas teško zamisliti bilo koga osim En Hatevej u ulozi nesigurne, ali ambiciozne Endi Saks u filmu "Đavo nosi Pradu", glumica je otkrila da je do te uloge došla tek iz devetog pokušaja produkcije da pronađe idealnu kandidatkinju.

U zajedničkom intervjuu sa koleginicom Emili Blant za Capital FM, oskarovka je priznala da nije bila prvi izbor za kultni film koji je obeležio jednu eru modne i filmske industrije.

„Nisam bila prvi izbor za Endi Saks. Zapravo sam bila deveti izbor“, rekla je glumica kroz osmeh, dok je Emili Blant u šali pitala da li i dalje pamti sve glumice koje su bile ispred nje.

„Naravno da ih se sećam. Tetovirane su mi u mozgu svih ovih godina“, odgovorila je En Hatavej.

Đavo nosi Pradu 2 Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Glumica je priznala da joj tada nije bilo jasno kako toliko poznatih imena odbija ulogu u filmu za koji je osećala da će postati veliki hit.

„Bilo mi je neverovatno. Pitala sam se zašto svi odbijaju ovu sjajnu ulogu u ovako neverovatnom filmu. Nisam mogla da razumem. Zato danas volim da mislim da je sve to bila neka vrsta sudbine“, rekla je.

Dodala je da je osećala gotovo „mističnu privlačnost“ projekta i da je znala da mora da ostane uporna.

„Imala sam osećaj da ne smem da skrenem pogled sa cilja. Taj projekat je imao neku neverovatnu energiju i magnetizam. Samo sam mislila: nije važno kako ćeš dospeti u ovaj film, samo uđi u njega.“

Đavo nosi Pradu 2 Foto: 20th Century Studios / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Film "The Devil Wears Prada" iz 2006. godine, u kojem su igrali i Meril Strip i Stenli Tuči, prati mladu novinarku Endi Saks koja dobija posao u prestižnom modnom magazinu i ulazi u svet glamura, pritiska i surovih profesionalnih pravila. Film je vremenom postao klasik pop kulture, a mnogi ga i danas smatraju jednim od najboljih modnih filmova svih vremena.

Posebnu pažnju izazvala je i vest da su se svi glavni glumci vratili u nastavku "The Devil Wears Prada 2", koji je objavljen 1. maja, čak dvadeset godina nakon originala.

Hatavej je još 2021. godine tokom gostovanja u emisiji RuPaul's Drag Race prvi put otkrila koliko je teško došla do ove uloge.

„Bila sam deveti izbor za Đavo nosi Pradu. Ali dobila sam ulogu! Zato nikada nemojte da odustanete“, poručila je tada.

Među glumicama koje su bile razmatrane ili su prošle audicije našle su se i Rejčel Mekadams, Džulijet Luis, Kler Dejns, Kirsten Danst, Natali Portman, Skarlet Johanson i Kejt Hadson.

Đavo nosi Pradu 2 Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Danas, dve decenije kasnije, En Hatavej priznaje da je tada bila potpuno druga osoba nego danas.

„Kada smo snimali prvi film, bila sam izgubljena dvadesetdvogodišnjakinja. Danas sam u potpuno drugačijoj fazi života. Imam porodicu, supruga kog mnogo volim, dvoje dece i osećam da mi je život mnogo stabilniji i ispunjeniji. Tada sam bila izgubljena, ali upravo je to savršeno odgovaralo Endi“, iskreno je rekla glumica.

En Hatevej danas važi za jednu od najvoljenijih holivudskih zvezda, ali njena priča o ulozi koja ju je obeležila pokazuje koliko su upornost, strpljenje i vera u sopstveni osećaj ponekad važniji od toga da budete prvi izbor.

