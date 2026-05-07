Glumac i muzičar Frano Lasić (70) godinama važi za jednog od najvećih šarmera sa prostora bivše Jugoslavije, a u svojoj bogatoj karijeri može se pohvaliti brojnim ulogama.

Frana šira publika bolje poznaje po novijim angažmanima u TV serijama, a gotovo da ne postoji osoba koja ne zna njegove balade „Volim te, budalo mala“ i „Zagrljeni“.

Frano je aktivan na mrežama, a jedna objava sa Instagrama iz 2022. godine je privukla veliku pažnju njegovih fanova. Reč je o fotografiji na kojoj izgleda kao beskućnik. Glumac je tada na sebi imao staru pocepanu kapu i odeću, dugu bradu zbog koje je bio neprepoznatljiv.

Uz fotografije nije postavio nikakav opis, a ako je suditi po komentarima, on se tada spremao za novu ulogu o kojoj sve do sada nije govorio.

Bio u braku 20 dana

Glumac Frano Lasić, ženio se čak četiri puta, a sada uživa u ljubavi sa 30 godina mlađom Milenom iz Beograda sa kojom je pre pet godina dobio i sina kojem su dali ime Nikolas.

Iako danas uživa u skladnom braku sa Beograđankom Milenom, iza sebe ima čak tri braka, od kojih je jedan ušao u svojevrsnu estradnu legendu – jer je trajao nepunih dvadesetak dana.

Reč je o braku iz osamdesetih godina, sklopljenom sa izvesnom Ljiljanom, o kojoj Lasić nikada nije želeo da govori. Taj brak se završio gotovo istom brzinom kojom je i započeo, toliko brzo da javnost dugo nije ni znala da se venčanje uopšte dogodilo. Razlozi razlaza ostali su nepoznati, a Ljiljana je do danas ostala jedna od najvećih misterija u glumčevom privatnom životu.

Iako se Frano retko osvrće na lične teme, činjenica je da mu taj „neslavni rekord“ niko još nije preoteo, barem kada je reč o domaćoj estradnoj sceni.

Ljubav sa Beograđankom Milenom

Sreću je, ipak, pronašao u četvrtom pokušaju. Lasić je jednom prilikom otkrio da je Milenu osvojio strpljenjem i upornošću, ističući da je od samog početka prepoznao njene kvalitete.

– Trudio sam se da je osvojim, jer sam shvatio da je u pitanju dobra, plemenita i lepa osoba. Bilo je mnogo razgovora, upoznavanja i druženja. Harmonija u braku se gradi dogovorima i zajedničkim odlukama o svim važnim životnim pitanjima – rekao je glumac.

