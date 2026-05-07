Evrovizija 2026. održaće se u Beču, u Austriji, u dvorani Wiener Stadthalle. Takmičenje će obuhvatiti dva polufinala 12. i 14. maja, dok je veliko finale zakazano za 16. maj 2026. godine.

Srbiju ove godine na velikom muzičkom takmičenju predstavlja metal bend Lavina. Oni su na PZE 2026 apsolutno oduševili publiku i osvojili zavidan broj glasova.

Redosled nastupa u prvoj polufinalnoj večeri:

Evrovizija 2026 voditelji Foto: ORF

  1. Moldavija
  2. Švedska
  3. Hrvatska
  4. Grčka
  5. Portugal
  6. Gruzija
  7. Italija
  8. Finska
  9. Crna Gora
  10. Estonija
  11. Izrael
  12. Nemačka
  13. Belgija
  14. Litvanija
  15. San Marino
  16. Poljska
  17. Srbija

Srbija će tako nastupiti kao poslednja učesnica u prvoj polufinalnoj večeri.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov nastup na PZE 2026:

Metal bend iz Niša - Lavina braniće boje Srbije na takmičenju Evrovizija 2026, koje se održava u Beču. Foto: Gordan Jović, RTS

Što se tiče drugog polufinala, redosled je sledeći:

  1. Bugarska
  2. Azerbejdžan
  3. Rumunija
  4. Luksemburg
  5. Češka
  6. Francuska
  7. Jermenija
  8. Švajcarska
  9. Kipar
  10. Austrija
  11. Letonija
  12. Danska
  13. Austrailja
  14. Ukrajina
  15. Engleska
  16. Albanija
  17. Malta
  18. Norveška

Kako se kotiraju na kladionicama

Na listi za predviđanje pobednika ovogodišnjeg grandioznog muzičkog takmičenja, Srbija je dobro kotirana. Naime, u top 3 favorita izborile se se Finska, Danska i Grčka koje prednjače na kladioniciama, a naš predstavnik se nalazi na 23. mestu. Što se tiče država iz regiona, iznad Srbije su kotirane Hrvatska i Bugarska i Rumunija. Najviše šansi za pobedu ima Rumunija koja se trenutno pozicionirala na 8. mestu.

 Video: Ko su momci iz benda Lavina

Ko su momci iz benda Lavina koji predstavljaju Srbiju na Evroviziji? Izvor: Kurir