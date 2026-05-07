Evrovizija 2026. održaće se u Beču, u Austriji, u dvorani Wiener Stadthalle. Takmičenje će obuhvatiti dva polufinala 12. i 14. maja, dok je veliko finale zakazano za 16. maj 2026. godine.

Srbiju ove godine na velikom muzičkom takmičenju predstavlja metal bend Lavina. Oni su na PZE 2026 apsolutno oduševili publiku i osvojili zavidan broj glasova.

Redosled nastupa u prvoj polufinalnoj večeri:

Evrovizija 2026 voditelji

Moldavija Švedska Hrvatska Grčka Portugal Gruzija Italija Finska Crna Gora Estonija Izrael Nemačka Belgija Litvanija San Marino Poljska Srbija

Srbija će tako nastupiti kao poslednja učesnica u prvoj polufinalnoj večeri.

Metal bend iz Niša - Lavina braniće boje Srbije na takmičenju Evrovizija 2026, koje se održava u Beču.

Što se tiče drugog polufinala, redosled je sledeći:

Bugarska Azerbejdžan Rumunija Luksemburg Češka Francuska Jermenija Švajcarska Kipar Austrija Letonija Danska Austrailja Ukrajina Engleska Albanija Malta Norveška Kako se kotiraju na kladionicama

Na listi za predviđanje pobednika ovogodišnjeg grandioznog muzičkog takmičenja, Srbija je dobro kotirana. Naime, u top 3 favorita izborile se se Finska, Danska i Grčka koje prednjače na kladioniciama, a naš predstavnik se nalazi na 23. mestu. Što se tiče država iz regiona, iznad Srbije su kotirane Hrvatska i Bugarska i Rumunija. Najviše šansi za pobedu ima Rumunija koja se trenutno pozicionirala na 8. mestu.

