Grupa Lavina nastupa poslednja u prvom polufinalu Evrovizije, a evo kako se Srbija kotira tik pred početak takmičenja
Evrovizija 2026. održaće se u Beču, u Austriji, u dvorani Wiener Stadthalle. Takmičenje će obuhvatiti dva polufinala 12. i 14. maja, dok je veliko finale zakazano za 16. maj 2026. godine.
Srbiju ove godine na velikom muzičkom takmičenju predstavlja metal bend Lavina. Oni su na PZE 2026 apsolutno oduševili publiku i osvojili zavidan broj glasova.
Redosled nastupa u prvoj polufinalnoj večeri:
- Moldavija
- Švedska
- Hrvatska
- Grčka
- Portugal
- Gruzija
- Italija
- Finska
- Crna Gora
- Estonija
- Izrael
- Nemačka
- Belgija
- Litvanija
- San Marino
- Poljska
- Srbija
Srbija će tako nastupiti kao poslednja učesnica u prvoj polufinalnoj večeri.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov nastup na PZE 2026:
Što se tiče drugog polufinala, redosled je sledeći:
- Bugarska
- Azerbejdžan
- Rumunija
- Luksemburg
- Češka
- Francuska
- Jermenija
- Švajcarska
- Kipar
- Austrija
- Letonija
- Danska
- Austrailja
- Ukrajina
- Engleska
- Albanija
- Malta
- Norveška
Kako se kotiraju na kladionicama
Na listi za predviđanje pobednika ovogodišnjeg grandioznog muzičkog takmičenja, Srbija je dobro kotirana. Naime, u top 3 favorita izborile se se Finska, Danska i Grčka koje prednjače na kladioniciama, a naš predstavnik se nalazi na 23. mestu. Što se tiče država iz regiona, iznad Srbije su kotirane Hrvatska i Bugarska i Rumunija. Najviše šansi za pobedu ima Rumunija koja se trenutno pozicionirala na 8. mestu.
Video: Ko su momci iz benda Lavina