Povodom ovog posebnog dana, Megan je objavila dve fotografije, jednu nastalu na dan Arčijevog rođenja 2019. godine, i drugu na kojoj Arči šeta plažom zajedno sa mlađom sestrom, princezom Lilibet.

Uz fotografije je napisala: - Sedam godina kasnije… srećan rođendan našem divnom dečaku.

Arči je na novim fotografijama izgledao veoma odraslo, a njegova proslava dolazi manje od nedelju dana nakon što je njegova rođaka, princeza Šarlot, napunila 11 godina.

Ipak, Arčijev rođendan verovatno izgleda potpuno drugačije, budući da ga slavi oko 5.000 milja daleko od britanske kraljevske porodice.

Megan i princ Hari sigurno će učiniti ovaj dan posebnim za svog sina i ćerku Lilibet u njihovoj vili vrednoj 29 miliona dolara u Montesitu u Kaliforniji.

Godina 2025. bila je trenutak kada se Megan vratila na Instagram i započela novu tradiciju – da objavljuje fotografije svoje dece povodom njihovih rođendana, baš kao što to rade princ Vilijam i Kejt Midlton.

Tada je podelila nežnu fotografiju Arčija za njegov šesti rođendan – atmosferičan kadar na kojem je u pidžami i posmatra zalazak sunca.

princ Arči, princeza Lilibet Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Vojvotkinja je tada otkrila i da su organizovali rođendansku zabavu, iako nisu delili dodatne detalje. Princeza Lilibet je, s druge strane, za četvrti rođendan dobila putovanje u Diznilend.

U ponedeljak je princ Hari viđen na ručku sa prijateljima u Los Anđelesu, pa se pretpostavlja da je tom prilikom možda kupovao i poklone za Arčija.

Arči i Lili imaju potpuno američko detinjstvo

Arči Harison Mauntbaten-Vindzor rođen je u Velikoj Britaniji 6. maja 2019. godine, ali odrasta u SAD nakon što su njegovi roditelji doneli odluku da se povuku sa dužnosti viših članova kraljevske porodice.

O njihovom životu u Kaliforniji i dalje se zna relativno malo, ali Megan je u poslednje vreme počela češće da pokazuje delove porodične svakodnevice na Instagramu – uključujući njihove simpatične američke akcente, crvenu kosu i zabavne aktivnosti kod kuće.

Prošle godine porodica je uživala u poseti Diznilendu povodom četvrtog rođendana Lilibet, a zajedno su pravili i poslastice za Dan zaljubljenih i Dan svetog Patrika.

Nedavno je Megan otkrila i da njena deca obožavaju crtani program "Plavi".

- Naša deca obožavaju Plavog - rekla je tokom gostovanja u emisiji "Spusti se sa Šonom i Marlijem" ranije ove nedelje.

