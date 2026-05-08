Droga i alkohol su ga uništavali, a onda se desilo čudo: Ova uloga je Semjuelu L. Džeksonu spasla život i karijeru!
Semjuel L. Džeksoniza sebe ima višedecenijsku uspšenu karijeru, ali jedna uloga iz 1987. pokazala se ključnom za njegov život i budućnost u Holivudu. Glumac se godinama borio sa zavisnošću od alkohola i kokaina, zbog čega je gubio uloge i teško pronalazio stabilnost u karijeri.
Jedna stvar ga je izluđivala
Prekretnica se dogodila zahvaljujući predstavi "Čas klavira" (The Piano Lesson), Augusta Vilsona, u kojoj je Džekson imao jednu od glavnih uloga. Iako je na Brodveju postao samo zamena Čarlsu S. Datonu, upravo ga je frustracija zbog te situacije naterala da se otrezni.
- Ova predstava mi je promenila život jer je to komad koji me je, dok sam bio zamena na Brodveju, izludeo do te mere da sam se otreznio - rekao je glumac za LA Times, piše Far Out Magazine.
Džekson je priznao da ga je posebno pogodilo to što predstavu mora da sluša iza pozornice, umesto da nastupa u njoj. Ta situacija ga je dovela do "tačke pucanja", nakon čega ga je supruga poslala na odvikavanje.
