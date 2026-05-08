Braća protiv braće, deca protiv roditelja, porodice koje se raspadaju zbog kvadrata, kuća i neizgovorenih emocija. Advokati upozoravaju, u ogromnoj većini slučajeva, kada spor oko nasledstva počne, porodica se više nikada ne sastavi.

Ko ima pravo, a ko ostaje bez svega i kako jedan potpis menja sudbine, za "Puls Srbije", govorili su Žana Karaklajić, novinar i prevodilac, Dejan Karaklajić, reditelj i Gordana Božilović Petrović, advokat.

- Zaista, veoma često se vode sporovi u građanskoj materiji - parnični, imovinski, nasledni, porodični i slični. Reč je o postupcima koji se najčešće vode između članova porodice, bilo da je u pitanju nasledstvo, podela bračne tekovine nakon razvoda, poveravanje dece, ili sporovi oko zauzimanja zemljišta i nepokretnosti. Upravo u toj oblasti nastaje veliki broj slučajeva između najbližih rođaka, koji jedni druge tuže, a neretko se takvi sporovi prenesu i u krivične postupke - rekla je Petrović.

Komplikovani nasledni sporovi kroz generacije

Imovina je, kako kaže, najčešće glavni uzrok nesuglasica - pitanje raspodele, doprinosa u izgradnji nekretnina ili prava na deo nasledstva.

- Poseban problem nastaje kada ostavinski postupci nisu ranije sprovedeni, pa se nasleđivanje prenosi kroz više generacija, što dodatno komplikuje utvrđivanje ko je zakonski naslednik. Često dolazi do neslaganja među članovima porodice, naročito oko toga ko je i u kojoj meri doprineo sticanju ili izgradnji imovine. Važno je napomenuti da troškove ovih postupaka snose same stranke - tužilac mora da finansira podnošenje tužbe, vođenje postupka, odgovore na tužbu i angažovanje advokata, dok sve to često traje veoma dugo.

Govoreći o porodičnom i imovinskom sporu, Karaklajić navodi da je stan u njegovom isključivom vlasništvu, kupljen od države, ali da se nesuglasice odnose na njegovo korišćenje i ranije porodične dogovore oko raspolaganja imovinom.

- Pre svega, ja nikada nisam bio u braku. Naravno, ja sam priznao decu kao svoju. Osnovni spor koji se vodi odnosi se na stan koji je u mom vlasništvu. Ja ga nisam nasledio, već sam ga kupio kada je država prodavala stanove. U tom stanu su ranije živeli moja baba i deda, otac, majka, tetka i ja, a kasnije sam ga ja otkupio, tako da sam isključivi vlasnik. Za života sam se dogovorio sa suprugom da stan prodam i da se novac podeli deci, pola-pola. Međutim, osoba o kojoj govorimo, njihova majka, ne želi da napusti stan koji sam im ja ranije dao na korišćenje dok su deca bila mala - kaže Karaklajić.

- Deca su u međuvremenu odrasla, osnovala svoje porodice i odselila se, ali ona i dalje želi da ostane u tom stanu. Ne vidim po kom osnovu bi to bilo moguće. Po mom mišljenju - nikakvom. Ona nije u tom stanu bila duže od 20 godina, što bi i po zakonu moglo biti relevantno. Takođe, bez mog odobrenja je menjala stan, preuredila ga i prodala stvari mojih roditelja, uključujući slike i portrete, koje su završile u podrumu. To je, po mom mišljenju, nedozvoljeno raspolaganje tuđom imovinom. Iako je dva puta na sudu dobila pravo da ostane u stanu, ja smatram da to nije ispravno i nastavljam pravnu borbu.

"Odričem se svog prava, jer meni taj stan ne treba"

Kako je Karaklajić navela, odriče se prava na imovinu u korist Dejanove dece, ističući emotivan motiv i lično uverenje o ispravnosti takve odluke, uz žaljenje zbog situacije u kojoj se našao njen partner nakon dugogodišnjeg izbegavanja javnih istupa.

- Ja imam svoj stan i smatram da taj stan treba da dobiju Dejanova deca. Nisam neko ko veruje u bajke, ali takva sam osoba - ne bih mogla mirno da spavam ako bih postupila drugačije. Meni je lično veoma žao, jer znam kakav je Dejan čovek. Godinama je odbijao da daje bilo kakve intervjue. Čak su preko mene pokušavali na razne načine da dođu do njega. Sada je doveden u situaciju da mora da se oglasi - rekla je Karaklajić.

- Ovo je veoma teška i dugotrajna priča. Dejan i ja smo zajedno 17 godina i sve to se odražava na naš život. Mi se mnogo volimo, ali postoje problemi. Najviše me pogađa osećaj nepravde kojoj je moj suprug izložen, jer zaista smatram da se radi o nepravdi. Želim da naglasim - nemojte od ovoga praviti senzacionalizam, niti rijaliti program. Ovo nije rijaliti, ovo je, nažalost, život - objasnila je.

