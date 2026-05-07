Kraljica Leticija bila je na sastanku sa predstavnicama Romkinja i organizacijom Fundación Secretariado Gitano u Madrid, a njen izgled je, kao i uvek, privukao sve poglede. Španska kraljevska porodica saopštila je da je cilj susreta bio da se istaknu dostignuća u oblasti ravnopravnosti, uključivanja i društvene kohezije, ali i izazovi koji i dalje postoje kada je reč o smanjenju diskriminacije i nejednakosti.

Za tu priliku bivša novinarka odabrala je minimalističko belo odelo brenda Mango, koje je izgledalo elegantno i u skladu sa njenim prepoznatljivim stilom. Sakoi čistih linija već godinama su jedan od njenih modnih aduta, a bela boja dodatno je naglasila utisak urednosti, smirenosti i nenametljive sofisticiranosti.

Nosila je i dvobojne slingback cipele u Mary Jane stilu, model Paula Babies francuskog brenda Sézane. Reč je o cipelama sa nižom blok-petom, kaišićem preko risa i kontrastnim crnim vrhom, u kombinaciji crne i svetle/ecru nijanse.

kraljica Leticija Foto: Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Stajling je upotpunila decentnim nakitom i prirodnom šminkom, sa naglaskom na uredno oblikovane obrve, blago istaknute oči i ružičasti ton na usnama. Međutim, detalj koji je ukrao pažnju nije bio ni kroj ni boja odela, već srebrni pramenovi uz lice.

Sedi pramenovi kao najlepši detalj

Leticija je kosu nosila raspuštenu, sa razdeljkom sa strane, a sedi pramenovi bili su jasno vidljivi uz tamnosmeđu kosu. Umesto da ih skriva ili uklopi sa bojom, kraljica ih je pustila da postanu deo frizure koji licu daje mekoću i karakter.

Upravo je taj detalj poslednjih godina postao jedan od njenih beauty potpisa. Strani modni mediji više puta su pisali o tome da Leticija javno pokazuje prirodne sede pramenove, a Vogue je još 2021. istakao da je trend prihvatanja sede kose stigao i u kraljevske krugove, navodeći upravo špansku kraljicu među poznatim ženama koje su taj trend učinile vidljivijim.

Takav izbor posebno dolazi do izražaja jer je reč o kraljici poznatoj po veoma promišljenom javnom imidžu. Leticija retko prepušta detalje slučaju, a njeno prihvatanje sedih pramenova deluje kao tih, ali jasan odmak od ideje da se znaci zrelosti moraju skrivati.

Belo odelo dalo je celom izgledu gotovo monohromatsku lakoću, dok su tamna kosa i srebrni pramenovi uneli kontrast. Taj spoj delovao je prirodno, moderno i veoma nosivo, bez teatralnosti koja često prati kraljevske stajlinge. Leticija je time još jednom potvrdila da dobar stajling ne mora da počiva na dramatičnim modnim gestovima. Ponekad je dovoljno odabrati besprekoran kroj, uzdržanu boju i dopustiti jednom prirodnom detalju da uradi najviše.

Seda kosa se dugo u javnom prostoru tretirala kao nešto što treba prikrivati, posebno kod žena. Međutim, poslednjih godina sve je više poznatih žena koje je nose otvoreno, a Leticija je među onima koje taj pomak čine vidljivim i u veoma formalnom, institucionalnom kontekstu.

(Kurir.rs/tportal.hr)

